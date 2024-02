Madagascar: Fortes pluies - Vigilance rouge, hier, pour six districts d'Atsinanana et Analanjirofo

La ville de Toamasina, chef-lieu de la région Atsinanana, a été particulièrement affectée par les impacts de la montée des eaux, avec des quartiers entiers sous les eaux, perturbant sérieusement les activités des tamataviens.

Six districts de deux régions, à savoir Vavatenina et Fenoarivo-Atsinanana dans la région Analanjirofo, et Toamasina I, Toamasina II et Vatomandry dans la région Atsinanana, sont placés en vigilance rouge fortes pluies pour la journée du 14 février 2024. Les impacts des fortes pluies persistantes depuis plusieurs jours dans ces localités de la partie Est de Madagascar, ont sérieusement perturbé le quotidien des populations. Dans la ville de Toamasina, des quartiers entiers sont sous les eaux depuis plusieurs jours, tandis que dans diverses autres endroits de la région, les eaux arrivent jusqu'à hauteur d'homme.

Un avis de vigilance jaune a également été émis par Météo Madagascar, pour la région Atsimo Atsinanana ainsi que les districts de Tolagnaro, dans l'Anosy ; Soanierana Ivongo, Mananara-Avaratra et Maroantsetra, dans l'Analanjirofo, tandis qu'une vigilance verte concerne les autres localités subissant les fortes pluies.

Les prévisions de Météo Madagascar indiquent que les pluies abondantes risquent encore de perdurer jusqu'au dimanche 18 février 2024. Elles indiquent, par ailleurs, que la pluviométrie attendue est située entre 40 mm et 100 mm en 24 heures dans certaines régions. Hier 14 février et dimanche prochain, 18 février, les fortes pluies toucheront notamment la région Boeny. Du 14 au 18 février, seront concernées les régions DIANA, SAVA, Sofia, Alaotra Mangoro, Bongolava, Itasy, Analanjirofo, Atsinanana, Betsiboka et Vakinankaratra. Il en est de même pour les districts d'Anjozorobe et Ankazobe. Ce jour, jusqu'au 17 février pour les régions Vatovavy et Fitovinany, et enfin, les 16 et 17 février, pour Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano et Atsimondrano ainsi qu'Ambohidratrimo.