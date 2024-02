Ile Maurice: Un scrutin avant le 15 août 2024, cela pourrait créer de la confusion

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a les prérogatives de fixer la date d'un scrutin, que ce soit pour des élections régionales, partielles ou générales, n'a pas la carte maîtresse en main après la démission de Vikram Hurdoyal comme membre du Parlement mardi. Lui qui ne cessait pas de répéter qu'il ira au bout de son mandat et même au-delà, selon les dispositions de la loi, doit maintenant revoir sa stratégie électorale. Même s'il a dit hier, à la State House, qu'il organisera une élection partielle dans la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10), il a sans doute une autre idée car aucun Premier ministre ne dévoilera jamais sa stratégie. Il avait dit la même chose en 2019, quand Vishnu Lutchmeenaraidoo avait démissionné comme parlementaire, mais la partielle pour laquelle des candidats se sont inscrits n'a jamais eu lieu. Ce sont des élections générales qui avaient été organisées. Même si, hier, Pravind Jugnauth a répondu qu'il ne fera pas nécessairement ce qu'il avait fait en 2019.

Une fois le Parlement dissous, c'est la nouvelle carte des circonscriptions qui entrera en vigueur. Mais si jamais Pravind Jugnauth doit appeler le peuple aux urnes avant le 15 août, c'est la dernière liste des électeurs rendue officielle le 15 août 2023 qui sera prise en considération. Cela pourrait causer de la confusion, du moins, dans les circonscriptions où il y a d'importants transferts d'électeurs.

Il y a quelques semaines, nous avons interrogé le commissaire électoral, Irfan Rahman, sur le cas où les élections générales se tiennent avant le 15 août 2024, il nous a répondu qu'il n'a aucune inquiétude et que les fonctionnaires seront à la hauteur de leur tâche. Il s'est dit confiant que tout se déroulera normalement et que les électeurs qui changent de circonscription voteront dans les mêmes centres de votes qu'en 2019. Se pourrait-il qu'il y ait de la confusion?

Il est bon de rappeler que l'exercice d'enregistrement des électeurs a débuté cette année le 19 janvier et a pris fin le 10 février. Les électeurs qui ne se sont pas fait enregistrer auront la chance de le faire au mois de mai. Cette nouvelle liste prend effet le 15 août.

Redécoupage électoral: Six circonscriptions connaissent un grand mouvement d'électeurs

Le rapport de l'Electoral Boundaries Commission (EBC) sur le redécoupage électoral date de 2020 et, après son adoption l'an dernier, il sera appliqué pour les prochaines élections générales. Les faits marquants de ce redécoupage sont que l'archipel des Chagos, qui faisait jusqu'ici partie de la circonscription de Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est (no 3), est rattaché à la circonscription de Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest (no 1). La raison de l'EBC est que la majorité des descendants des Chagossiens habitent cette circonscription et celle de Pamplemousses-Triolet (no 5). Comme cette dernière circonscription comporte le plus grand nombre d'électeurs, l'EBC a préféré la circonscription no 1. Cette circonscription de la capitale, comme les trois autres connaît un grand mouvement d'électeurs, selon les recommandations de l'EBC.

Plusieurs régions de cette circonscription, notamment du côté de Line-Barracks, à côté de la municipalité de Port-Louis, seront rattachées à la circonscription no 2. Ceci amène une réduction d'électeurs, soit 9 985, dans la circonscription no 1 (chiffres de 2020). Bien que des régions, comme la Citadelle et boulevard Victoria, ont été appelées à être rattachées à la circonscription no 3, Port-Louis-Sud- Port-Louis-Est, avec des électeurs venant de la circonscription no 1 voit le nombre de ses électeurs augmenter de quelque 5 000.

Avec le réaménagement des frontières, la circonscription no 3 voit une hausse du nombre d'électeurs, soit 9 171. Une partie de Roche-Bois, qui fait partie de la circonscription no 5, est rattachée à celle du no 3. Si on tient en considération le nombre d'électeurs en 2020, celui dans cette circonscription passera de 21 943 à 30 918.

La circonscription de Port-Louis-Nord- Montagne-Longue, une des plus grandes, est aussi affectée par le redécoupage. Ainsi, l'EBC recommande qu'une partie de Terre-Rouge, à proximité de la route Verdun-Crève-Coeur (actuellement au no 5) fasse partie du no 4. Avec la redistribution des électeurs, cette circonscription voit son nombre d'électeurs augmenter de 7 597, soit de 48 918 à 55 151 (chiffres 2020).

Les circonscriptions de Belle-Rose- Quatre-Bornes (no 18) et celle de Savanne- Rivière-Noire (no 14), considérées comme voisines, connaissent d'importants changements. L'EBC a recommandé que les régions de Palma, Bassin et Résidence Kennedy soient détachées du no 14 pour être rattachées au no 18. Ce qui fait que cette circonscription côtière subit une réduction substantielle du nombre de ses électeurs, soit 16 242. De 63 500 en 2020, le no 14 aurait eu 47 541 électeurs en 2020.

En revanche, avec le mouvement des électeurs du no 14 vers le no 18, cette dernière circonscription aurait eu 16 255 électeurs de plus en 2020, soit de 43 423 à 58 267. Ainsi, elle devient la circonscription avec le plus grand nombre d'électeurs.