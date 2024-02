Ile Maurice: La presse autorisée d'accès à la dernière minute

Naveena Ramyad, députée de la circonscription de Vieux-Grand-Port/ Rose-Belle (n° 11) a prêté serment, hier, à la State House, Réduit. Elle devient ainsi officiellement ministre pour la toute première fois. Elle occupe le maroquin du Développement industriel, des PME et des coopératives. Cette prestation de serment express, d'une durée d'à peine dix minutes, a surtout été marquée par le fait que, dans un premier temps, seuls les journalistes de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et les représentants du Government Information Service (GIS) avaient été autorisés à y assister et invités.

Tous les autres membres de la presse écrite et parlée ont été refoulés à l'entrée de la State House. C'étaient les directives reçues, nous ont expliqué des policiers présents. Aucune raison n'a été avancée pour justifier cet interdit. Était-ce pour éviter les questions embarrassantes de la presse envers quelques ministres qui dominent l'actualité ? Toujours est-il que ce n'est qu'après avoir pu nous entretenir avec celui désormais chargé de la communication du Premier ministre, à savoir Kavish Pultoo, qui a été plutôt réceptif, de même qu'à la chargée de communication du président Pradeep Roopun, que tous les journalistes qui avaient été écartés ont finalement pu pénétrer dans l'enceinte du château de Réduit. C'était vers 9 h 25, soit une demi-heure avant la cérémonie.

Pour ce qui est de la prestation de serment, presque tous les ministres y étaient (NdlR: sauf Avinash Teeluck et Joe Lesjongard), incluant Steven Obeegadoo et Alan Ganoo. Ivan Collendavelloo était présent aussi. Il est bon de rappeler que lors du dernier remaniement ministériel, le 30 août dernier, lorsqu'Anjiv Ramdhany et Dorine Chukowry avaient prêté serment, le leader du Muvman Liberater était absent de l'évènement. Hier, c'est tout sourire que ce dernier posait à côté de Pravind Jugnauth. Parmi les députés de la majorité, personne n'a voulu piper mot sur la révocation de leur ex-collègue Vikram Hurdoyal. Certains ont préféré parler du succès du congrès régional, tenu la veille, à Flacq/Bon-Accueil (n° 9), où «l'on a vu une foule impressionnante... » Et vers 10 h 45, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi que tous ses ministres, ont quitté la State House à tour de rôle...

Le Premier ministre entouré des cinq femmes ministres.