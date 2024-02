Ile Maurice: Lancement de la nouvelle collection Stellar Love pour la Saint-Valentin

Kiko Milano, la marque italienne de maquillage très populaire à Maurice, a récemment lancé sa nouvelle collection, Stellar Love, à l'approche de la Saint-Valentin. Cet événement a été l'occasion de présenter aux Mauriciens la dernière innovation de la marque.

Fondée en 1997 au coeur de la ville italienne de Milan, KIKO Milano est une marque de cosmétiques avant-gardiste, qui se distingue par ses produits innovants, ses couleurs vibrantes et ses textures de pointe. Cette approche a permis à la marque de créer un engouement continu chez les amateurs de maquillage, qui sont en quête constante de nouvelles sensations et expériences.

«La marque se positionne comme étant inclusive, offrant une large gamme de teintes adaptées à tous types de peau, ainsi que des textures adaptées aux différents besoins, que ce soit pour les peaux sèches, grasses ou mixtes. En outre, KIKO Milano propose également une gamme de soins de la peau, soulignant ainsi son engagement envers le bien-être de ses clients. Et bien sûr, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, parce qu'on a aussi du skin care. Donc, c'est vraiment une gamme cosmétique et pas que du maquillage. Le but de KIKO, c'est à chaque fois de proposer de nouveaux produits avec de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, pour pouvoir vraiment apporter cette pointe de nouveauté à la cliente qui est friande de produits cosmétiques», explique Marie Rasolohery, Brand Manager chez KIKO Mauritius.

La collection Stellar Love, présentée à l'occasion de la SaintValentin, est une édition limitée qui incarne l'esprit romantique de cette période. Elle comprend des soins de la peau, des accessoires et des parfums, en sus du maquillage emblématique de la marque. Cedric Lanappe (photo), Senior Artist et Trainer chez KIKO Milano, explique que parmi les produits phares de cette collection, on retrouve le Glow Face Primer, enrichi en acide hyaluronique pour une hydratation longue durée. Les palettes de fards à paupières offrent des teintes audacieuses, tandis que le Galactic Duo Blush combine une texture crémeuse et une formule en gouttes pour une tenue optimale tout au long de la journée. En outre, la collection propose une gamme de rouges à lèvres innovants avec gloss intégré, ainsi qu'un mascara panoramique qui promet volume, longueur et définition. Un parfum exclusif, conçu pour parfaire le maquillage et laisser un sillage envoûtant, accompagne également cette collection.

Avec sa stratégie de lancement de collections limitées, KIKO Milano suscite l'enthousiasme des consommateurs mauriciens en leur offrant des produits de haute qualité à des prix accessibles, tout en restant à la pointe des tendances et de l'innovation dans le domaine du maquillage. La collection Stellar Love incarne parfaitement l'esprit de la Saint-Valentin, offrant aux clients mauriciens une occasion unique de célébrer l'amour et la beauté avec des produits de qualité et des parfums envoûtants, a conclu Cedric Lanappe.