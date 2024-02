Ghana: Le ministre des finances limogé à l'approche de la campagne électorale la plus chargée de l'histoire du pays

Accra — Après le Sénégal (voir Fides 12/2/2024), Ghana (les deux pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest) est entré en crise, bien qu'avec moins de gravité pour l'instant que le premier. Le président ghanéen a remplacé le ministre des finances Ken Ofori-Atta lors d'un remaniement ministériel hier, 14 février.

Le bureau du président Nana Akufo-Addo a déclaré que M. Ofori-Atta serait remplacé par Mohammed Amin Adam, précédemment vice-ministre de l'énergie chargé du secteur pétrolier.

Ces derniers jours, le président a critiqué l'ancien ministre des finances pour son incapacité à gérer la pire crise économique que le pays ait connue depuis une génération. Ken Ofori-Atta est un ancien banquier qui a travaillé pour certaines des plus grandes banques d'investissement américaines.

Il a supervisé les efforts de restructuration de la dette du Ghana. Le pays s'est retrouvé en défaut de paiement sur la majeure partie de sa dette extérieure en décembre 2022, lorsque l'inflation a dépassé les 50 %, provoquant l'effondrement de la monnaie locale.

Au cours des derniers mois, la démission de M. Ofori-Atta a été réclamée par des membres de l'opposition et même du parti au pouvoir, à l'occasion de manifestations de rue et d'appels parlementaires.

Avec sa destitution, la campagne électorale pour le scrutin présidentiel de décembre, auquel le vice-président Mahamadu Bawumia est candidat, a effectivement commencé. Ken Ofori-Atta semble être le bouc émissaire alors que le vice-président tente de se distancier de la gestion de la grave crise économique.

Le scrutin de décembre apparaît donc crucial pour l'avenir du Ghana. "Faisons en sorte que le Ghana redevienne une véritable étoile de l'Afrique", écrivent sans surprise les évêques ghanéens dans leur message de Carême en référence aux élections. Le message conseille aux Ghanéens de ne pas se laisser séduire par les sirènes de la fraude électorale et d'éviter la propagation de fausses nouvelles et de messages incitant à la haine et à la violence, en particulier par le biais des médias sociaux.

"À l'ère du numérique - disent les évêques - tout le monde peut être journaliste, nous exhortons les Ghanéens à utiliser les médias sociaux, l'Internet, les téléphones portables, etc. de manière positive. Ces outils ne doivent pas être utilisés pour diffuser des discours de haine et de violence, mais pour promouvoir la paix, la vérité et la justice pour un Ghana meilleur."