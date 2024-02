Ile Maurice: 324 logements de la NSLD seront prêts en juillet

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de la construction de 324 unités de logement sur 14 arpents à Côte-d'Or (photo), mardi. Accompagné du vice Premier ministre, Steven Obeegadoo, et de la vice Première ministre, Leela Devi Dookun-Luchoomun, ainsi que d'autres dignitaires et représentants gouvernementaux, le Premier ministre a souligné l'importance de ce projet dans le cadre de la première phase du vaste programme de construction de 12 000 unités résidentielles de 60 mètres carrés par la New Social Living Development Ltd (NSLD).

Pravind Jugnauth s'est dit satisfait de la construction de ces logements, soulignant qu'ils offriront non seulement un abri, mais également de la dignité aux futurs résidents. Il a noté que la construction devrait être achevée en juillet 2024, sous réserve de retards dus aux conditions météorologiques. Situé dans un cadre idéal avec des paysages montagneux et à proximité de diverses commodités, telles qu'un terrain de football et une salle de village, le projet comprendra également des installations telles qu'une salle polyvalente, des pistes de jogging et une aire de jeux pour enfants.

De plus, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers le bien-être de la population, soulignant les divers projets d'infrastructures et de développement économique mis en oeuvre dans le pays. Il a rappelé que 10 % des logements de la NSLD seront attribués aux familles inscrites sur le Registre social de Maurice, témoignant ainsi de l'engagement du gouvernement envers l'inclusion sociale et le développement équitable.