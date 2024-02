Ile Maurice: L'épouse plaide coupable

Danwantee Khoobloll (photo), 62 ans, a comparu aux assises, lundi, et a plaidé coupable. Elle est poursuivie pour «manslaughter». Il lui est reproché d'avoir agressé mortellement son époux, Suresh Khoobloll, 63 ans, avec un gourdin, en septembre 2021, après une énième dispute.

Dans un premier temps, la veuve avait tenté de faire croire que son époux avait fait une chute et s'était cogné la tête contre le lavoir. Le 14 septembre 2021, Suresh Khoobloll a été conduit à l'hôpital de Mahébourg. Ce dernier portait plusieurs blessures à la tête et, selon sa femme, elles provenaient d'une chute. Le blessé, dont l'état inspirait de vives inquiétudes, a, par la suite, été transféré à l'hôpital de Rose-Belle où il a été admis. Le lendemain, vers 13 h 15, il a poussé son dernier soupir. L'examen post-mortem effectué par le Dr Prem Chamane, médecin légiste, a révélé que la victime est décédée d'une hémorragie cérébrale et que les lacérations qu'elle portait à la tête étaient incompatibles avec une chute.

Cuisinée par la Criminal Investigation Division de Mahébourg, Danwantee Khoobloll a fini par cracher le morceau. Elle a avoué avoir frappé son conjoint à la tête avec un gourdin après une dispute. Elle a expliqué que la veille, toute la famille était partie assister à un chawtaree chez des proches dans le Nord. De retour à la maison vers minuit, Suresh Khooblall avait continué à consommer de l'alcool et ne cessait de l'importuner. Elle s'est dite victime de violence domestique.

%

Dans un accès de colère, elle avait alors saisi un gourdin et asséné des coups à son époux. Ce dernier s'était écroulé. Croyant que c'était en raison de l'alcool, elle l'a laissé sur place et est allée se coucher. Mais, le lendemain, en constatant que son mari était toujours étendu sur le sol, elle a appelé le SAMU.

Cela n'allait plus entre le couple et mari et femme faisaient chambre à part depuis des années.Vingt-trois témoins ont été assignés dans ce procès. L'affaire sera entendue les 19 et 20 mars.