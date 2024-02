Maroc: Youssoufia - Le Centre social pluridisciplinaire à Echemaia, une structure au service d'une meilleure insertion socio-économique des personnes en situation de précarité

Echemaia (province de Youssoufia) - Depuis son lancement officiel le 18 mai 2005, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) oeuvre en tant que pilier majeur du projet de développement sociétal, à accompagner les multiples efforts menés à la faveur de la réduction des disparités sociales, économiques et territoriales et ce, via ses interventions multifacettes sur l'ensemble des provinces du Royaume comme c'est le cas au niveau de la province de Youssoufia.

C'est dans ce sens que la province de Youssoufia a servi, durant toutes ces années, de « pépinière » et destination de choix pour moult projets de l'INDH couvrant divers domaines, notamment tout ce qui est en rapport avec l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes en situation de précarité.

L'un des exemples marquants de ces projets phares est le Centre social pluridisciplinaire pour personnes en situation de précarité mis en place au niveau de la ville d'Echemaiaa relevant de la province de Youssoufia, qui se veut une véritable structure sociale combien même au service des efforts d'insertion socio-économiques des couches sociales vulnérables et en situation difficile.

Cette plateforme ultramoderne, construite en alliant tradition et modernité, est le fruit d'un partenariat édifiant entre l'INDH et l'Entraide Nationale, dans le cadre du programme 2 de la Phase 3 de l'Initiative, à savoir : « Accompagnement des personnes en situation de précarité ».

Cette structure intégrée a nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de plus de 6,7 millions de DH, dont la contribution de l'Initiative est de 5,27 millions de DH pour la construction et 800.000 DH pour l'équipement du Pavillon des enfants en situation de handicap, 400.000 DH pour l'acquisition d'un véhicule de transport, et 550.000 DH comme subvention allouée au fonctionnement (2022-2023).

Quant à la contribution de l'Entraide Nationale, elle a concerné l'équipement du Pavillon de l'insertion économique des femmes et des personnes en situation de handicap et se décline comme suit : 20.000 DH pour l'acquisition du matériel bureautique, 100.000 DH pour l'atelier de coiffure et esthétique, le mobilier de bureau (95.112 DH), la Cuisine (100.000 DH), et le matériel informatique 64.188 DH, selon les données de la Division de l'action sociale (DAS).

Approchée par la MAP, Mariem Baâddi, Chef de Service d'Accompagnement des personnes en situation de précarité à la DAS de la préfecture de Youssoufia, a indiqué qu'en droite ligne de l'intérêt particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'accorder aux personnes en situation de précarité, il a été procédé à la construction du Centre social pluridisciplinaire à Echemaiaa, dans le cadre de l'INDH.

Et de poursuivre que ce Centre a été réalisé en deux étages dont, un premier étage abritant un Pavillon pour personnes à besoins spécifiques, en l'occurrence les enfants âgés de moins de 16 ans, et un second étage sous forme de Pavillon pour femmes en situation difficile et les personnes à besoins spécifiques qui bénéficient de services liés à la qualification professionnelle.

Cette structure qui comprend, entre autres, des salles, un espace dédié aux enfants en situation de handicap, une salle aménagée pour les premiers soins, ainsi que des dépendances administratives, assure l'accompagnement des bénéficiaires dans les domaines de l'orthophonie, la psychomotricité, la kinésithérapie, en sus de l'éducation spéciale pour les enfants âgés de 2 à 8 ans et ceux de 9 à 16 ans, et l'organisation de campagnes de sensibilisation et de conscientisation, a expliqué Mme Baâddi.

Concernant le Pavillon de l'autonomisation économique des femmes en situation difficile et des personnes en situation de handicap, il comprend un atelier dédié à la formation dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique, un atelier de gestion ménagère, un autre dédié à la couture moderne, un atelier de couture traditionnelle et des objets faits à la main.

Il comprend également une salle d'écoute et d'orientation, une salle multimédia, une crèche pour enfants,et des dépendances administratives, a-t-elle conclu.