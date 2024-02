Afrique: Lutte contre le cancer - Des chercheurs russes sur le point de fabriquer des vaccins

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré, le 14 février, que les scientifiques de son pays étaient sur le point de fabriquer des vaccins contre le cancer qui pourraient bientôt être mis à la disposition des patients.

« Nous sommes très près de la création de soi-disant vaccins contre le cancer et de médicaments immunomodulateurs d'une nouvelle génération. J'espère qu'ils seront bientôt utilisés efficacement comme méthodes de thérapie individuelle », a assuré Vladimir Poutine lors d'un forum à Moscou sur les technologies du futur. Toutefois, le président russe n'a pas précisé quels types de cancer les vaccins proposés cibleraient. Un certain nombre de pays et d'entreprises travaillent sur des vaccins contre le cancer.

L'année dernière, le gouvernement britannique a signé un accord avec la société allemande BioNTech pour lancer des essais cliniques fournissant des « traitements personnalisés contre le cancer », dans le but d'atteindre 10 000 patients d'ici à 2030. Les sociétés pharmaceutiques Moderna et Merck & Co développent un vaccin expérimental contre le cancer qui, selon une étude intermédiaire, réduit de moitié le risque de récidive ou de décès dû au mélanome, le cancer de la peau le plus mortel après trois ans de traitement.