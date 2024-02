Tunisie: EST - Des dossiers chauds...

La direction du club s'active pour renouveler les contrats de quatre joueurs-cadres, outre l'affaire Anice Ammous qui refait surface.

L'hiver est plutôt chaud du côté du Parc B où la direction du club s'affaire sur plus d'un dossier brûlant. Il y a d'abord le renouvellement pour quatre joueurs-cadres dont les contrats prendront fin le 30 juin prochain. Ces quatre joueurs en question sont Yassine Meriah, Mohamed Amine Ben Hmida, Hani Amamou et Moez Ben Chérifia. Et à vrai dire, ce n'est pas la première fois que l'Espérance de Tunis se trouve dans une pareille situation. Des joueurs-cadres en fin de contrat au mois de juin, se trouvant ainsi en position confortable pour négocier le renouvellement de leurs bails, à même de signer des pré-contrats avec d'autres clubs en prévision de la saison d'après.

Pour rappel, Yassine Meriah est d'ores et déjà sur les tablettes du Koweït SC entraîné par Nabil Maâloul, ce qui pourrait entraver le renouvellement de son contrat avec l'Espérance de Tunis.Ceci dit, un autre dossier chaud est sur la table des dirigeants "sang et or". Il s'agit de l'affaire Yacine Ammous qui refait surface, trois mois après l'interview polémique accordée par le joueur au quotidien sportif français, L'Equipe. La commission des litiges de la FTF vient d'envoyer à la direction de l'Espérance un préavis de paiement des émoluments de son ancien joueur, Yacine Ammous, dont le montant avoisine les 45.000 dinars. Selon une source officielle, le club fera appel.

Un second match amical contre l'USM

L'Espérance de Tunis s'est mise d'accord avec l'Union Sportive Monastirienne pour disputer après-demain un second match amical. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 14h30. Ce deuxième test contre l'USM verra la participation de quatre joueurs qui n'ont pas pris part au premier test disputé dimanche dernier. Il s'agit de Ghailane Chaâlali, Mohamed Amine Tougaï, Mohamed Amine Ben Hmida et Mohamed Ben Ali.

Pour rappel, le premier match amical qui a opposé les deux équipes dimanche dernier au stade Mustapha Ben Jannet s'est soldé par une victoire de l'Espérance sur le score de 1-0. Le but de la victoire a été marqué par Yan Sasse.

Le Marocain Samir Guezzaz au sifflet

La CAF a désigné l'arbitre marocain Samir Guezzaz pour officier le match ESS-EST pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Guezzaz sera assisté par ses compatriotes Lahsen Azgaou et Mostafa Akarkad.

Pour rappel, cette rencontre aura lieu le 24 de ce mois au Stade olympique de Radès à partir de 20h00.