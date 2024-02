Angola: La ministre reconnaît la nécessité de reformuler la pêche artisanale

Cacuaco (Angola) — La ministre de la Pêche et des Ressources Marines, Cármen do Sacramento Neto, a reconnu mercredi, à Luanda, que l'exercice de l'activité de pêche artisanale nécessite actuellement une reformulation pour éviter la capture désordonnée de poissons

Se confiant à la presse, en marge de la visite d'inspection des entreprises piscicoles de la municipalité de Cacuaco, au nord de Luanda, le responsable a ajouté qu'il y avait un plan pour renverser la situation et "exercer l'activité de manière normale".

"Nous effectuons ici un travail de contrôle, prenant en compte les politiques publiques liées au sujet et qui permettent au secteur de disposer d'un cadre plus dynamique et surtout plus conforme", a-t-elle souligné.

Les déclarations de la gouvernante suggèrent une approche différente de l'activité de pêche actuelle à Cacuaco, qui implique une pêche professionnelle et respecte les règles de l'activité, y compris les éléments environnementaux.

La ministre Cármen do Sacramento Neto a dit qu'« il existe des situations en dehors des règles établies par les autorités, qui finissent par être liées à une mauvaise performance de l'activité ».

La présence du ministre de la Pêche et des Ressources marines, Cármen do Sacramento Neto, à Cacuaco, avait pour but d'écouter les opérateurs du secteur dans cette localité, prévoyant de faire de même jeudi, à Ramiros, municipalité de Belas.