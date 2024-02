Angola: L'Ambassadrice en Italie souligne la contribution du FIDA à la réduction de la pauvreté

Luanda — L'ambassadrice de l'Angola en Italie, Fátima Jardim, a exprimé, à Rome, l'engagement de son pays à continuer de travailler avec le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), à la recherche des changements nécessaires pour éliminer la pauvreté.

Le FIDA, créé en 1977 pour répondre à la sécheresse et à la famine qui frappe l'Afrique et l'Asie au fil du temps, travaille dans les régions les plus reculées des pays en développement et en situation de fragilités, où peu d'institutions financières internationales opèrent.

L'institution promeut l'augmentation des investissements publics et privés dans l'agriculture et le développement des infrastructures rurales, visant à lutter contre la pauvreté, la faim et à accroître la résilience des femmes rurales, à une époque où elle se positionne comme le deuxième investisseur multilatéral dans le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde, en se concentrant sur le financement et la mobilisation de cofinancements auprès des États membres et des pays en développement.

La diplomate, qui s'exprimait lors de la session extraordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), tenue mercredi, a souligné que l'appui apporté par le FIDA au pays lui permet de présenter des résultats prometteurs, sans toutefois, fournir des chiffres.

Fátima Jardim a, d'autre part, indiqué que le continent africain a un besoin urgent de soutien à la mécanisation agricole, pour développer l'agriculture locale, une grande partie de la production alimentaire locale étant le produit du travail manuel, en particulier des jeunes et des femmes.

"La transformation rurale commencera par les femmes qui représentent 68% de la main d'oeuvre du monde rural", a souligné la diplomate.

L'ambassadrice a également remercié le président du FIDA, les États membres, le gouvernement français et ses partenaires, pour leur soutien lors de la treizième session de collecte de fonds, FIDA-13, qui a eu lieu à Paris, co-organisée par l'Angola et la France.

La session extraordinaire du Conseil des gouverneurs du FIDA a discuté pendant deux jours des moyens de mieux utiliser l'innovation technologique, afin que les communautés rurales puissent trouver des solutions aux défis auxquels elles sont confrontées dans le secteur agricole.