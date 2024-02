Sénégal: Lettre pastorale des évêques sur 'l'engagement des laïcs dans l'Eglise et dans la société'

Dakar 15 fév (APS) - Les évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau ont publié une "Lettre pastorale" engageant les fidèles laïcs dans la vie de l'église et dans la vie sociale, économique, politique et environnementale.

Intitulé "Sur l'engagement des laïcs dans l'Eglise et dans la société", ce document a été rendu public, ce jeudi, au lendemain du "mercredi des cendres" marquant le démarrage du carême, lors d'une conférence de presse organisée à la cathédrale de Dakar.

Entre autres étaient présents, le secrétaire de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, Abbé Augustin Thiaw, le président du Conseil national du laïcat, Philippe Abraham Birane Tine.

Selon l'Abbé Thiaw, cette lettre pastorale est destinée aux fidèles laïcs des différentes églises locales.

En publiant ce document, les évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau veulent l'engagement des fidèles laïcs dans l'église et dans la vie sociale, économique et politique, a-t-il dit.

Abbé Augustin Thiaw a expliqué que ce choix des évêques est motivé par la décision du pape François d'élever "le service de la catéchise à la divinité du ministère (...)".

Le document de 32 pages s'ouvre d'abord sur des "propos liminaires", définit ensuite "le rôle et la mission du fidèle laïc dans l'église", "le rôle et la place des fidèles laïcs dans la société" en abordant "l'engagement social, l'engagement politique, l'engagement économique et l'engagement environnemental".

La Lettre propose enfin quelques champs d'actions pour "faire face aux nombreux défis qui nous interpellent aujourd'hui. Ces actions passent par la formation, les engagements dans l'église et les engagements dans la société".