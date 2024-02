Cote d'Ivoire: Notation - Bloomfield attribue à nouveau la note A+ à la société Petro Ivoire

Au terme de sa notation dont la période de validité va du mois d'août 2023 au mois de juillet 2024, l'agence de notation Bloomfield a attribué à nouveau la note de long terme A+ à la société ivoirienne Petro Ivoire spécialisée dans la distribution de produits pétroliers.

La perspective attachée à cette note est stable. L'agence a également attribué à nouveau la note A3 avec une perspective stable.

La justification de la notation et des perspectives sur le long terme repose sur la qualité de crédit élevée. Bloomfield ajoute que les facteurs de protection sont bons. Cependant, elle souligne que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, l'agence note que la liquidité est satisfaisante et les autres facteurs de protection atténuent les éventuelles questions en ce qui concerne l'indice d'investissement. «Cependant, les facteurs de risque sont plus grands et soumis à d'avantage de variations», signale Bloomfield.

Selon l'équipe de Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : un développement du secteur pétrolier et gazier en Côte d'Ivoire, porté par la hausse de la production ; un renforcement du cadre de gouvernance ; une bonne capacité à mettre en oeuvre la stratégie, à travers le développement de services à valeur ajoutée et l'extension du réseau ; une stabilisation de la marge commerciale en dépit de la baisse du volume de produits pétroliers vendus ; une amélioration de la structure financière en 2022, mais qui demeure en déséquilibre ; une bonne flexibilité financière affichée.

Les principaux facteurs de fragilité de la notation sont, selon toujours Bloomfield : un résultat net qui baisse quasiment de moitié (-49%), impacté par les charges financières et d'amortissement ; un accroissement du niveau d'endettement ; un recul des parts de marché et du positionnement de Pétro Ivoire au sein du GPP ; une exploitation affectée par des litiges fonciers ; un environnement sécuritaire fragile.