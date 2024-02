Sénégal: Mme Fatou Sow Kane, Directrice générale d'Expresso - « Nous souhaitons offrir une expérience client exceptionnelle »

interview

Les principaux challenges pour Mme Fatou Sow Kane, Directrice générale d'Expresso Sénégal ont pour nom : amélioration de la qualité de service ; développement de nouveaux produits et services ; marketing et communication ; expansion géographique. Dans cette interview au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), Mme Sow revient sur le positionnement de son entreprise, et ses ambitions pour l'année 2024. Elle se dit par ailleurs déterminée à redynamiser Expresso Sénégal, à renforcer sa présence sur le marché et surtout à offrir une expérience client exceptionnelle aux utilisateurs.

Madame Kane, vous oeuvrez depuis votre nomination à relancer l'opérateur Expresso Telecom, quelles sont vos priorités et vos actions pour dynamiser la présence d'Expresso et accroître vos parts de marché ?

En tant que directrice générale d'Expresso Telecom, je me suis fixée plusieurs priorités afin de relancer l'opérateur et accroître nos parts de marché. Je peux vous en citer quelques-unes.

C'est d'abord, l'amélioration de la qualité de nos services. En effet, je suis consciente de l'importance d'une connexion internet fiable et rapide pour nos utilisateurs, ainsi qu'une couverture réseau étendue. Nous avons donc investi dans l'infrastructure réseau pour assurer une meilleure qualité de service à nos clients. Nous avons également renforcé notre service client et mis en place des mécanismes de communication pour recueillir les feedbacks des utilisateurs afin de résoudre rapidement leurs problèmes.

%

En ce qui concerne le développement de nouveaux produits et services, dans la lancée de l'amélioration de la qualité de service, nous avons lancé de nouvelles offres et services adaptés aux besoins des consommateurs, tels que des forfaits internet illimités, des offres spéciales pour les entreprises, etc. Nous avons également développé des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de contenu afin d'enrichir l'expérience de nos clients.

Sur le volet marketing et communication, pour les besoins de notre positionnement, nous avons intensifié nos efforts pour accroître la visibilité de notre marque et attirer de nouveaux clients. Cela va des campagnes publicitaires, la participation à des événements pertinents, aux actions de parrainage, etc. Nous avons également utilisé les médias sociaux et les plateformes numériques pour renforcer notre présence en ligne.

Par ailleurs nous avons identifié des zones à fort potentiel de croissance et avons lancé des initiatives pour nous étendre dans ces régions. Cette expansion géographique comprend l'ouverture de nouvelles agences, la mise en place de points de vente autorisés et la création de partenariats avec des distributeurs locaux.

En interne nous avons mis l'accent sur le développement de nos agents pour améliorer leurs compétences techniques et leur permettre de fournir un meilleur service à nos clients. Nous avons également mis en place des programmes de reconnaissance et de motivation pour maintenir la motivation de nos équipes au beau fixe.

En mettant en oeuvre ces actions de développement des compétences internes, nous sommes déterminés à redynamiser Expresso Sénégal, à renforcer notre présence sur le marché et à offrir une expérience client exceptionnelle à nos utilisateurs.

Quelles sont vos perspectives et ambitions pour l'année 2024 ?

Mes perspectives et challenges pour Expresso Sénégal en 2024 sont ambitieux et orientés vers une véritable croissance forte de l'entreprise. Ainsi, pour l'année 2024 le cap fixé sera la consolidation de notre position de leader sur le marché des télécommunications en offrant des services innovants et de haute qualité qui répondent aux besoins de nos clients.

Cela se traduira par une augmentation de notre part de marché, car nous aspirons à une croissance rapide de notre revenu, en lançant des offres attractives à partir de notre réseau étendu à de nouvelles régions. En effet le développement de nouveaux produits et services sont les leviers sur lesquels nous comptons pour répondre aux besoins en évolution de nos clients. Cela impliquera bien sûr, l'introduction de nouveaux services numériques, tels que la vidéo à la demande, les paiements mobiles, etc.

Nous souhaitons offrir une expérience client exceptionnelle, en travaillant d'une part, sur l'amélioration de notre service clientèle, et d'autre part, en renforçant notre présence en ligne, et enfin, en mettant en place de nouveaux processus d'engagement client.

Ces revenus générés par la croissance devront nous permettre d'investir dans l'innovation technologique. Nous avons l'intention d'investir dans des technologies de pointe pour garantir que nos services soient à la pointe de la technologie. Nous explorerons également de nouvelles avenues, par exemple, l'intelligence artificielle, la blockchain et l'internet des objets, pour mieux servir nos clients.

En somme, comme vous le voyez, mes perspectives et ambitions pour Expresso Telecom sont très grandes, mais à notre portée. Nous sommes convaincus que nos efforts continus nous permettront de consolider notre position de leader sur le marché et de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients d'ici 2024.

Vous évoluez dans un marché très concurrentiel et vous travaillez quotidiennement pour renforcer votre leadership, comment comptez-vous, vous diversifier avec votre offre produit ? Et comment comptez-vous répondre aux exigences de la clientèle sénégalaise et étrangère ?

Pour diversifier notre offre produit et répondre aux exigences de la clientèle sénégalaise et étrangère, nous avons mis en place plusieurs stratégies.

C'est d'abord, l'expansion des services numériques, à ce titre, nous comptons élargir notre gamme de services numériques, tels que la vidéo à la demande, les paiements mobiles, les services de streaming, etc. En étant conscients que de plus en plus de clients souhaitent des services numériques innovants, et nous investirons dans ces domaines pour répondre à leurs besoins.

Nous travaillons aussi à développer des offres spécifiques pour les segments de marché ciblés, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque groupe de clients. Cela pourrait inclure des offres personnalisées pour les petites et moyennes entreprises, les jeunes professionnels, les passionnés de technologie, etc.

Ensuite nous comptons nouer des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises et fournisseurs de services pour diversifier notre offre produit. La collaboration avec des plateformes de streaming de contenu local ou international, pour proposer des offres combinées attractives à nos clients, participe de cela.

Pour répondre aux exigences de la clientèle sénégalaise et étrangère, nous tenons compte des spécificités culturelles et linguistiques. Cela se traduit par la mise en place d'un support client multilingue, le développement de contenus locaux pertinents et la personnalisation des offres en fonction des préférences et des besoins de chaque marché.

Enfin, nous allons mettre l'accent sur l'amélioration continue de l'expérience client, en recueillant activement les commentaires et les suggestions de nos clients. Cela nous permettra d'adapter notre offre produit en fonction de leurs besoins spécifiques et de fournir un service de qualité supérieure.

En résumé, nous sommes engagés à diversifier notre offre produit et développer des services numériques, en établissant des partenariats stratégiques et en adaptant nos offres aux segments de marché spécifiques. Nous prenons également en compte les exigences culturelles et linguistiques de nos clients pour mieux répondre à leurs attentes.