Maroc: La Vision de SM le Roi un pilier stratégique pour le développement de la coopération Sud-Sud (Pdt de la Chambre des députés dominicaine)

Rabat — La Vision de SM le Roi Mohammed VI a fait de la coopération Sud-Sud un "pilier fondamental et stratégique en faveur du développement de l'Afrique, du monde arabe et de l'Amérique latine", a affirmé jeudi le président de la Chambre des députés de la République Dominicaine, Alfredo Pacheco.

"La Vision éclairée de SM le Roi a consolidé la confiance et la fraternité entre les gouvernements et les parlements de ces régions", s'est réjoui M. Pacheco dans une intervention par vidéo à l'ouverture des travaux de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud qui se tient à Rabat.

A cet égard, le président de la Chambre des députés dominicaine a hautement salué l'Initiative Royale de favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan atlantique qui contribuera, selon lui, "à promouvoir la mise en place d'une base importante de l'intégration régionale et l'instauration d'un modèle de coopération régionale sans précédent".

"Je tiens à saluer le leadership distingué de SM le Roi Mohammed VI en matière de promotion de la coopération internationale", a affirmé M. Pacheco, également président pro tempore du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL).

%

Il a mis l'accent sur "l'importance et l'efficacité" du rôle joué par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers au service du renforcement des liens de coopération entre l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique et le Monde arabe, notant que cette conférence ne manquera pas de consolider davantage les relations de collaboration, les partenariats stratégiques et l'intégration entre ces régions.

Dans cette perspective, M. Pacheco a appelé à construire des ponts solides permettant de créer les conditions nécessaires pour favoriser des transformations institutionnelles, économiques et sociales dans les régions représentées à cette conférence internationale.

Cet évènement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, vise à débattre du "rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun".

Organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe et le Forum du Dialogue Sud-Sud, cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, dans le lancement de toute initiative de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.