Maroc: Des parlementaires africains saluent le rôle majeur du Maroc dans la promotion de la coopération Sud-Sud

Rabat — Des parlementaires africains ont salué, jeudi à Rabat, le rôle majeur du Maroc dans la promotion et le renforcement de la coopération Sud-Sud, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ces parlementaires, dont des président de sénats, qui s'exprimaient à l'ouverture de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, ont mis en avant l'engagement et le soutien inconditionnel du Souverain en faveur de l'intégration et du développement aussi bien du continent que des pays du Sud.

Ils ont, dans ce sens, insisté sur l'importance de la coopération Sud-Sud pour relever les défis auxquels ces pays sont confrontés, citant, entre autres, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les changements climatiques et les conflits armés.

Ces parlementaires ont, ainsi, appelé à des solutions innovantes pour relever ces défis, plaidant pour une intégration économique et régionale et des partenariats stratégiques renforcés entre les pays du Sud, jugeant que la collaboration entre les nations du Sud est une nécessité pour réaliser les aspirations des peuples.

Ils ont, par ailleurs, souligné l'importance de cette conférence de deux jours, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, qui vise à favoriser le dialogue et l'échange d'expériences et d'expertises entre les trois groupements régionaux, à savoir l'Afrique, le Monde arabe et l'Amérique latine.

Organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe et le Forum de Dialogue Sud-Sud, cette rencontre de deux jours s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, dans le lancement de toute initiative de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.

Les discussions seront axées autour de trois thématiques, à savoir: "Renforcer le dialogue politique et la sécurité régionale en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine pour parvenir à la paix, la stabilité et la prospérité", "Réaliser la transformation économique, l'intégration régionale et le développement commun : L'importance des politiques associées au renforcement des partenariats stratégiques, à la promotion de l'investissement, de la technologie et des infrastructures ainsi qu'au renforcement de la compétitivité" et "La triade développement durable - énergie - environnement".