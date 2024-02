Afrique: Bénin - Lancement de la campagne de prospection scientifique par le bateau de recherche marocain 'Hassan Al Marrakchi'

Cotonou — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et son homologue béninois, Gaston Cossi Dossouhoui, ont procédé, jeudi, à Cotonou, au lancement de la campagne de prospection scientifique par le bateau de recherche marocain "Hassan Al Marrakchi" pour l'évaluation des stocks halieutiques et la prospection de l'écosystème marin dans les eaux atlantiques de la Zone Économique Exclusive (ZEE).

Cette mission, conduite par l'Institut National de Recherche Halieutique (INRH) et l'organisation du Forum Halieutique Maroc-Bénin sur les "Priorités de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique", s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre les deux ministres le 30 janvier 2023, lors de la conférence de haut niveau de l'Initiative de la Ceinture Bleue (BBI).

S'exprimant à cette occasion, M. Sadiki s'est dit honoré de procéder, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au lancement de cette campagne de prospection.

Il a affirmé que ladite campagne marque une étape décisive de la coopération bilatérale, cristallisant les relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin.

Cette initiative, a ajouté le ministre marocain, s'inscrit dans le cadre global tracé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la coopération sud-sud comme pilier stratégique de la politique étrangère du Royaume du Maroc.

"C'est dans cet esprit que nous engageons notre coopération dans le secteur halieutique: un partage de connaissances, d'expériences et de ressources, dans le but de renforcer nos liens et de progresser ensemble vers un avenir prospère", a affirmé M. Sadiki.

En effet, a-t-il poursuivi, le Bénin et le Maroc ont en commun l'ambition et la vision d'exploiter et de valoriser d'une manière durable les produits et les services offerts par leurs espaces maritimes, à travers le développement d'une économie bleue durable et génératrice de bien-être humain des communautés locales.

A l'heure où le réchauffement climatique et ses effets alarmants sur les systèmes de production alimentaire sont devenus une réalité pour tous, le rôle du secteur halieutique et son développement en tant que locomotive de l'économie bleue, prend toute son importance dans notre réponse à l'urgence d'adaptation et d'atténuation et dans nos efforts conjoints à asseoir les bases fondatrices de la sécurité et la souveraineté alimentaire, a insisté le responsable marocain.

De son côté, Gaston Cossi Dossouhoui a souligné que cette campagne est de nature à permettre au Bénin de prendre toutes les décisions nécessaires en vue d'une exploitation optimale des richesses et ressources dont il regorge.

Elle permettra également de réaliser des avancées dans les domaines de la formation, de la connaissance et de l'analyse des données.

Le ministre béninois a, dans ce sens, exprimé sa gratitude et ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI qui ne cesse d'asseoir les bases d'une coopération sud-sud fructueuse, en particulier avec le Bénin.

En outre, il a invité les opérateurs économiques marocains à venir s'installer au Bénin pour produire et créer de la richesse.

Véritable expédition scientifique, la campagne de prospection océanographique et halieutique des eaux maritimes du Bénin sera réalisée à l'aide du nouveau navire de recherche de l'INRH Al Hassan Al Marrakchi avec à son bord 33 personnes, dont 19 membres de l'équipage du navire, 7 scientifiques marocains de l'INRH et 6 scientifiques du Bénin.

Le navire Al Hassan Al Marrakchi est doté de laboratoires multifonctions, en acoustique, océanographie, hydrographie et en biologie marine, pour étudier l'ensemble des composantes de l'écosystème marin.

Cela inclut notamment l'évaluation des abondances des stocks de petits pélagiques et benthiques ainsi que l'étude océanographique et environnementale du milieu marin. Toutes ces études seront réalisées au profit du Bénin en vue d'une gestion durable de ses ressources halieutiques.

Le ministre marocain était accompagné d'une importante délégation composée de nombreux responsables du Département de la Pêche Maritime, et de représentants professionnels au Bénin.