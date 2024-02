Afrique Centrale: Est de la RDC - Deux soldats sud-africains tués en mission

L'Afrique du Sud a annoncé ce 15 février 2024 le décès de deux de ses soldats lors d'affrontements la veille autour de Sake, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Selon un communiqué du gouvernement sud-africain, trois soldats ont aussi été blessés par ces tirs de mortiers qui ont touché leur base. Les troupes sud-africaines font partie de la mission de l'organisation sous-régionale d'Afrique australe SADC, déployée mi-décembre pour soutenir l'armée congolaise dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays.

L'Afrique du Sud annonce le décès de deux de ses soldats lors d'affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), autour de la ville de Sake, dans la province du Nord-Kivu. Affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés - dont les troupes sud-africaines - d'un côté et les rebelle du M23 appuyés par l'armée rwandaise de l'autre.

Selon un communiqué du gouvernement sud-africain, deux soldats sont donc décédés et trois ont été blessés le 14 février, lorsque des tirs de mortiers ont touché la base du contingent sud-africain à la mi-journée.

« Une bombe tirée au mortier a atterri dans l'une des bases du contingent militaire sud-africain et a fait des victimes et des blessés parmi les soldats de la SANDF. À la suite de ces tirs indirects, la SANDF déplore deux décès et les blessures graves de trois éléments. », a déclaré l'armée sud-africaine dans un communiqué. Les soldats blessés ont été évacués vers l'hôpital de Goma, précise le texte.

Les troupes sud-africaines font partie de la mission de la SADC, déployée mi-décembre pour soutenir l'armée congolaise dans ses efforts pour de rétablir la paix et sécurité dans l'est du pays.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi jeudi en défendant la mission et en rappelant que l'Afrique du Sud, en tant que membre de la SADC, avait le devoir de fournir des troupes. « Nous nous inclinons devant ceux qui sont blessés et ceux qui ont pu tomber », a-t-il déclaré face aux parlementaires de son pays, faisant l'éloge du personnel militaire qui a bravé « de grands dangers pour faire de l'Afrique un continent plus pacifique et plus stable ».