Maroc/Emirats Arabes Unis - Signature d'une lettre d'intention de coopération dans les domaines du renforcement de la transparence, de la reddition de comptes et de la gouvernance

Abu Dhabi — La Cour des comptes et l'Autorité de Responsabilité des Émirats arabes unis (UAEAA) ont signé, jeudi à Abu Dhabi, une lettre d'intention de coopération bilatérale dans les domaines du renforcement de la transparence, de la responsabilité, de la reddition de comptes et de la gouvernance.

En vertu de ce document, paraphé par Zineb El Adaoui, premier président de la Cour des comptes, et le président de l'UAEAA, Humaid Obaid Abushibs, les deux parties ont exprimé leur intention de signer, prochainement, un mémorandum d'entente pour établir des relations de coopération visant à renforcer la transparence, la responsabilité, la reddition de comptes et la gouvernance, ainsi qu'à tirer parti des ressources disponibles et des domaines d'excellence de chacun, et à traiter les questions d'intérêt commun dans le cadre de la compétence des deux organismes.

Les deux parties, conformément à la lettre d'intention, aspirent à ce que le mémorandum d'entente englobe la coopération dans des domaines tels que les initiatives conjointes en matière de gouvernance, de responsabilité et de transparence, ainsi que le développement et l'échange des meilleures pratiques en matière de reddition de comptes institutionnelle.

Elles s'engagent également à mettre en place des programmes de formation et de renforcement des capacités pour leurs personnels, à échanger des documents, règles et méthodologies de travail, ainsi que tout autre domaine convenu entre elles.

Les deux parties ont aussi exprimé leur conviction que la signature d'un mémorandum d'entente bilatéral constituerait une étape fondamentale vers un partenariat fructueux et une coopération continue et mutuellement bénéfique et favoriserait des avancées significatives dans le domaine du contrôle.

En prélude à la signature de la lettre d'intention, Mme El Adaoui et M. Humaid Obaid Abushibs ont discuté des expériences respectives des deux pays en matière de contrôle financier et de gouvernance, en présence de l'ambassadeur du Maroc aux Émirats arabes unis, Ahmed Tazi.

Mme El Adaoui a été informée, à travers des présentations faites à cette occasion, des méthodes et moyens de fonctionnement de l'UAEAA, ainsi que de ses objectifs et de sa méthodologie de travail.