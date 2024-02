Maroc: La relation entre les autorités de la concurrence et les médias, un partenariat 'gagnant-gagnant' (responsable à l'OCDE)

Rabat — La relation entre les autorités de la concurrence et les médias se veut un partenariat "gagnant-gagnant", permettant de sensibiliser aux enjeux de la concurrence et de renforcer la confiance du public dans le fonctionnement des autorités de la concurrence, a soutenu, jeudi à Rabat, le président du Comité de la concurrence de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Frédéric Jenny.

S'exprimant à l'occasion de la rencontre annuelle du Conseil de la concurrence avec les médias, M. Jenny a mis l'accent sur l'importance de considérer les médias comme un "précieux allié pour promouvoir les activités des autorités de la concurrence et mettre en lumière leurs décisions".

"Les médias requièrent la concurrence afin de garantir leur intégrité, leur efficacité et leur dynamisme, tandis que les autorités de la concurrence ont besoin du soutien des médias pour diffuser leurs actions et les rendre accessibles au public, ce qui favorise l'essor d'une culture de la concurrence", a-t-il relevé.

Passant en revue les perspectives et recommandations de l'OCDE sur ce sujet, M. Jenny a analysé l'impact de la concurrence sur les médias, évoquant dans ce sens les principaux défis accentués notamment, par l'économie numérique, tels que la désintermédiation et la nécessité d'adapter les modèles économiques traditionnels face à l'émergence de nouveaux acteurs en ligne.

"Les autorités de la concurrence ont besoin de moyens de communication efficaces pour informer le public sur les règles et réglementations en vigueur, pour sensibiliser les acteurs économiques aux pratiques anticoncurrentielles et promouvoir une culture de la concurrence basée sur la transparence et la responsabilité", a-t-il ajouté.

Pour leur part, le rapporteur expert en plateformes digitales au sein de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, Alexander Edzard Iken, et la directrice des relations internationales et de la communication de la Commission hellénique de la concurrence, Maria Chamilou, ont partagé leurs expériences respectives en la matière.

Dans ce cadre, ils ont examiné en profondeur les défis spécifiques rencontrés dans le contexte de la régulation des plateformes digitales, tout en mettant en lumière les meilleures pratiques pour assurer une concurrence équitable dans le secteur numérique.

Ces experts internationaux ont également exposé leurs approches pratiques en matière de contrôle des comportements anticoncurrentiels sur les plateformes numériques, soulignant l'importance de la coopération internationale et de l'adaptation régulière des cadres réglementaires afin de faire face aux défis émergents dans ce domaine.

Par ailleurs, cet événement a été sanctionné par la remise des "Prix Conseil de la concurrence de la recherche" aux lauréats sélectionnés pour leur contribution exceptionnelle à la recherche dans le domaine de la concurrence et de l'économie. Cette initiative du Conseil de la concurrence vise à mettre en valeur l'expertise et l'engagement des jeunes marocains en faveur du développement d'une concurrence saine et dynamique.

La rencontre annuelle du Conseil de la concurrence avec les médias a constitué une occasion précieuse de dialogue et d'échange, visant à renforcer la collaboration entre les autorités de la concurrence et les médias, à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de la concurrence et à promouvoir la transparence dans le domaine économique.