Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Février 2024

Sénégal : Report de l’élection présidentielle - Le Conseil constitutionnel dit non

Le Conseil constitutionnel a annulé le jeudi 15 Février 2024, le report de l’élection présidentielle au Sénégal. Ainsi ont décidé les 7 Sages. La loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution, adoptée sous le N° 4 /2024 par l’Assemblée nationale, en sa séance du 5 février2024, est déclaré contraire à la Constitution. Par ailleurs, plusieurs confrères sénégalais et correspondants de presse dont ceux de France 24 abondent dans le même sens. « Le décret N° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé, par les 7 sages », lit-on dans la décision du Conseil constitutionnel consultée par France 24. La décision prise ce jeudi est historique tant le report de la présidentielle est à l’origine d’une crise politique majeure et inédite au Sénégal. Le Conseil constitutionnel qui a tranché juge contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre. Dans cette même décision, il a annulé également le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral pour le 25 février. (Source : allafrica.com)

Cote d’Ivoire : Présidentielle 2025, réorganisation du Pdci Rdra - Tidjane Thiam met les députés en mission

Prise de contact, le mardi 13 février 2024, entre le président du Pdci-Rda Cheick Tidjane Thiam et les députés de son parti. Il s’est entretenu avec tous les élus de sa formation politique. Cette séance de travail s’est déroulée à la Maison du Pdci-Rda, à Cocody. Une première rencontre avec les élus qui a permis au président Tidjane Thiam de toucher du doigt les problèmes sociopolitiques et de fixer les priorités du parti. Mieux, c’était une occasion pour lui de mettre en mission les élus de son écurie politique, en prélude à la présidentielle de 2025. Au nom des élus du vieux parti, le député de Daoukro, Olivier Akoto, a traduit ses remerciements au président Thiam qui a eu cette séance d’échanges avec le groupe parlementaire de son parti composé de 65 membres. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Approvisionnement en carburant - Les longues files d’attentes reprennent devant les stations-services

Suite aux rumeurs annonçant une éventuelle pénurie de carburant et l’augmentation du prix du litre à la pompe, les stations-services ont été envahies ce jeudi 15 février 2024 dans la matinée par des détenteurs d’engins en quête de l’essence ou de gasoil. Le traumatisme provoqué par la dernière crise de carburant suite à l’incendie du dépôt Central d’hydrocarbures de Kaloum retient les citoyens de la capitale guinéenne. A Conakry, l’on constate la reprise des longues files d’attentes devant les stations-services. Partout, des citoyens viennent pour faire le plein du réservoir pour préparer l’éventuelle augmentation des prix de carburant à la pompe. (Source : africaguinee.com)

Guinée Equatoriale : Après la Can 2023 - L’Equato-guinéen Emilio Nsue suspendu de la sélection

Le meilleur buteur (5 buts) de la Can ivoirienne et capitaine de la sélection équato-guinéenne, Emilio Nsue Lopez, est suspendu de l’équipe jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui est tombée le 13 février au terme de la réunion du comité exécutif de la Fédération équato-guinéenne de football (Feguifut). Une décision radicale prise pour des raisons d''indiscipline comme l'indique le communiqué publié mardi et signé de Juan Antonio Nguema Mene Abeso, secrétaire général de la Feguifut. En effet, l'attaquant vedette du Nzalang Nacional serait impliqué dans plusieurs cas « d'indiscipline grave, avant et après la participation de l'équipe nationale à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations », indique le communiqué.( Source : Fratmat.info)

Togo : Transition digitale - Le Kazakhstan s’engage à soutenir le pays

Le Togo et le Kazakhstan se sont engagés à collaborer dans le secteur de la transformation digitale. Un protocole d’accord a été signé dans cette perspective entre Cina Lawson, Ministre de l’économie numérique du Togo et Bagdat Mussin, Ministre Kazakh du développement numérique, en marge de la sixième édition du Digital Almaty qui s’est déroulée du 1er au 3 février 2024.A travers cet accord, le pays asiatique va soutenir Lomé dans la mise en œuvre de sa stratégie « Togo Digital 2025 ». Précisément, les deux pays vont axer leur coopération sur des échanges de savoirs et d’expériences en matière de digitalisation. (Source : alome.com)

Bénin : Santé- Des pôles d’excellence en ophtalmologie annoncés

En Conseil des ministres ce mercredi 14 février 2024, le gouvernement a marqué son accord pour une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d’excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Des infrastructures du pôle d’excellence en ophtalmologie seront bientôt réalisées dans divers établissements hospitaliers. Ces infrastructures selon le communiqué du Conseil des ministres, sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutougou MAGA (CNHU-HKM), dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de l’Ouémé et du Borgou ainsi qu’au Centre hospitalier universitaire de la Zone sanitaire de Cotonou 2 et 3. Elles participent selon l’Exécutif, de la modernisation du plateau technique et constituent une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Pour la libération d’un confrère détenu- Des avocats en grève

Les avocats du Burkina Faso ont observé jeudi un arrêt de travail, paralysant de nombreux tribunaux, pour exiger la libération d’un de leurs confrères enlevé fin janvier par des hommes en civil et détenu par les autorités burkinabè, a constaté un journaliste de l’Afp.« Le Conseil de l’ordre des avocats, en sa séance extraordinaire du 7 février 2024 a décidé d’observer un arrêt de travail le jeudi 15 février sur toute l’étendue du territoire, dans le cadre des actions engagées pour exiger la libération sans condition de leur confrère, Guy Hervé Kam », avait écrit le bâtonnier Siaka Niamba dans un communiqué. (Source : aouaga.com)