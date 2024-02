Cote d'Ivoire: Succès de la Can 2023 - Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, invite les guides religieux à une prière de remerciements

Le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a invité tous les guides religieux musulmans et chrétiens ivoiriens à une prière interreligieuse de remerciements, le samedi 17 février 2024 à 10 heures au palais de la culture de Treichville, après la bonne organisation de la Can 2023 marquée par le sacre des Éléphants. Rapportent des sources officielles.

Le Chef du gouvernement a lancé cette invitation, le jeudi 15 février 2024 à Abidjan, à l'occasion d'une tournée de remerciements qu'il effectuait chez ces leaders religieux qu'il avait sollicités avant le début de cette 34ème édition de la Can en terre ivoirienne et dont les prières ont contribué, selon lui, à la bonne organisation de l'événement footballistique majeur du continent.

« Dieu a utilisé le football pour nous donner un grand enseignement. À l'occasion de cet événement, nous avons vu la Côte d'Ivoire réunie. Continuez de prier pour les Ivoiriens. Merci d'avoir pris ce pays en main dans la prière. Je vous invite à venir rendre gloire à Dieu, samedi prochain », a-t-il dit.

Et d’ajouter : « Comme un seul homme, dans une mobilisation exceptionnelle, vous avez accepté de nous accompagner, à travers des jeûnes, des prières, des cantiques d'adoration et d'intercession, pour une bonne organisation de la Can, pour que nos hôtes soient bien reçus et que la coupe que nous organisions reste ici. Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, nous sommes venus vous dire merci et vous dire de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire afin qu'elle demeure en paix ». Tous ces leaders religieux, heureux de cette victoire, ont apprécié la démarche du Premier ministre et lui ont réitéré leur disponibilité à continuer de prier pour la Côte d'Ivoire.

« Cette victoire est le symbole d'un peuple debout et en marche », a indiqué le patriarche-président mondial de l'Église du Christ Mission Harris, Nanguy Adjaco Faustin. « Le football nous a montré en un mois que nous pouvons être ensemble, sans distinction d'origine, religieuse, ethnique ou politique. Nous demandons à Dieu de continuer de bénir la Côte d'Ivoire », a renchéri Mgr Alexis Touably, au nom de l'Église catholique. Le président du Conseil supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires islamiques (Cosim), Cheick Aïma Ousmane Diakité, a affirmé que la communauté musulmane priera toujours pour la paix.

Bamba Moussa