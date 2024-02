Afrique: Dubaï 2024 - Coup d'envoi du Mondial de Beach Soccer, ce jeudi aux Émirats arabes unis

La 22e édition de la Coupe du monde de beach soccer débute ce jeudi 15 février, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Une compétition à laquelle prennent part 16 pays, dont le Sénégal, champion d'Afrique 2022 qui, avec l'Égypte, représente le continent. Les « Lions » jouent demain, contre la Biélorussie.

Coup d'envoi aujourd'hui, sur le sable de Dubaï, aux Émirats arabes unis, de la 22e édition de la Coupe du monde de beach soccer, organisée par la Fifa. La compétition, qui prendra fin le 25 février 2024, met en lice 16 équipes pour un total de 32 matchs. Les différents protagonistes iront à l'assaut du trophée remporté en 2021, par la Russie sur ses terres. L'affiche d'entrée opposera les États-Unis et l'Italie, au stade temporaire installé dans le Design District de Dubaï.

Dans le Groupe A, le pays hôte sera opposé à l'Égypte, néophyte dans la compétition et qualifiée à la faveur de sa place de finaliste de la Can 2023, à l'Italie et aux États-Unis. Du côté du Groupe D, les mastodontes que sont le Brésil (quintuple vainqueur dans sa nouvelle formule et 14 titres en tout) et le Portugal (champion du monde en 2015 et 2019) devront se méfier du Mexique et d'Oman.

Dans la poule C, celle du Sénégal qui dispute pour l'occasion, sa 7e Coupe du monde, les novices colombiens tenteront de s'imposer face à la Biélorussie, au Japon et au septuple champion d'Afrique. Dans le Groupe B, l'Argentine retrouve la République islamique d'Iran, l'Espagne et Tahiti.

Pour rappel, 16 équipes réparties dans 4 groupes composés chacun de 4 équipes se disputeront les deux premières places qualificatives pour les quarts de finale. Le règlement de la compétition prévoit que « les rencontres se déroulent en 3 périodes de 12 minutes chacune ».

Aussi, « une victoire dans le temps réglementaire vaut trois points, une victoire en prolongation vaut deux points, une victoire aux tirs au but vaut un point et toute défaite vaut zéro point. En cas de résultat nul à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes prennent part à une prolongation de 3 minutes, puis si elles ne se sont toujours pas départagées à une séance de tirs au but ».

PROGRAMME DE CE JEUDI

15h30 : États unis - Italie ; 17h : Tahiti - Argentine (4-3); 19h30 Émirats arabes unis - Égypte ; 21h Espagne - Iran.

LES 4 GROUPES :

GROUPE A : Émirats arabes unis, Égypte, États-Unis d'Amérique et Italie ;

GROUPE B : Espagne, Iran, Tahiti et Argentine ;

GROUPE C : Sénégal, Biélorussie, Colombie et Japon ;

GROUPE D : Brésil, Oman, Portugal et Mexique.