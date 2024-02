Ethiopie: La ministre du travail et des compétences appelle à une coopération entre le CCG et la RMFM pour gérer les migrations

<strong>Addis Ababa — Une action conjointe des États membres de la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique et des représentants du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est essentielle pour lutter contre la migration illégale de main-d'oeuvre et la gérer, a déclaré aujourd'hui la ministre du travail et des compétences, Mme. Muferihat Kamil.

Le dialogue initial entre les États membres du CCG et du RMFM (Forum ministériel régional sur les migrations), qui s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba, a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les efforts pour relever les défis et saisir les opportunités en matière de migration dans la région.

Le dialogue vise à tirer parti de la plateforme du RMFM pour améliorer la gouvernance des migrations, le développement conjoint des compétences et les initiatives de renforcement des capacités, ainsi que pour établir un programme commun en matière de travail.

La ministre du travail et des compétences, Mme. Muferihat, qui préside actuellement le Forum ministériel régional sur les migrations pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique (RMFM), a souligné à cette occasion l'importance de relever les défis auxquels sont confrontés les migrants illégaux qui tentent de se rendre dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.

Les migrants illégaux sont notamment exposés aux dangers, à la violence et à l'exploitation, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il est donc essentiel de donner la priorité à la sécurité et au bien-être de tous les migrants et de veiller à ce que leurs droits humains soient respectés.

La migration dans la région de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est est un défi très sérieux et complexe, car il existe de multiples facteurs qui compliquent la migration, a noté le ministre.

Selon Mme. Mufrihat, aucun pays ne peut à lui seul relever les défis de la migration informelle sans les efforts concertés des différents acteurs.

Ainsi, les pays du CCG et les États membres du RMFM doivent définir un programme commun dans le domaine de la migration de la main-d'œuvre et du développement, a-t-elle déclaré.

"Les pays doivent s'unir pour gérer correctement les migrations. Nous devons nous réunir afin d'aligner nos politiques.

Après la réunion, la ministre a déclaré à l'ENA que le dialogue avait permis de réfléchir à des stratégies et à des mécanismes pour parvenir à une migration sûre et ordonnée.

Le dialogue a marqué une étape importante vers le renforcement des partenariats et la promotion du dialogue entre les États membres du RMFM et le CCG, ouvrant la voie à une coopération future dans le domaine de la migration.

Les ambassadeurs des pays du CCG et les ambassadeurs des États membres du RMFM, dont Djibouti, l'Éthiopie et le Soudan, ont pris part au dialogue.