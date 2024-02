Afrique: L'Éthiopie réitère sa volonté d'améliorer ses relations avec le Zimbabwe et l'Angola

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie a réitéré son engagement à consolider ses relations et à approfondir la coopération globale avec le Zimbabwe et l'Angola.

Le ministre éthiopien des affaires étrangères, M. Taye Atske-Selassie, s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues zimbabwéen et angolais en marge de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA).

S'exprimant sur les liens bilatéraux actuels avec le Zimbabwe, le ministre des affaires étrangères, M. Taye, a déclaré que les deux pays ont travaillé ensemble au sein des Nations unies et dans de nombreuses instances.

La discussion d'aujourd'hui a porté sur la manière de donner plus d'énergie et de vitalité aux relations exceptionnelles et historiques entre l'Éthiopie et le Zimbabwe, a indiqué M. Taye.

Selon lui, les relations entre les deux pays sont largement influencées par la coopération passée au sein de l'Union africaine et des plateformes internationales.

"Le Zimbabwe est l'un des pays qui comprend l'importance historique de l'Éthiopie et la contribution que nous avons apportée pendant la période de libération dans les années 1950 et 1960.

Le ministre des affaires étrangères du Zimbabwe, Frederick Shava, a déclaré pour sa part que l'Éthiopie et le Zimbabwe avaient discuté des possibilités de revitaliser leur coopération commune dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'industrie, du tourisme et du commerce.

Nous sommes convaincus que les deux pays peuvent apprendre l'un de l'autre dans de nombreux domaines, a déclaré le ministre.

"Comme nous produisons suffisamment de blé pour notre population, nous sommes des pays sûrs en matière de blé sur le continent africain", a indiqué le ministre.

Rappelons que l'Éthiopie met en oeuvre un programme d'initiative nationale qui a permis d'atteindre l'autosuffisance en blé et a commencé à exporter les excédents vers les pays voisins.

De même, le ministre des affaires étrangères Taye et le ministre angolais des affaires étrangères Tete Antonio ont signé un accord général de coopération.

L'Éthiopie est impatiente de consolider ses liens avec l'Angola, a déclaré le ministre.

"Nous attendons avec impatience un accord de coopération solide entre nos deux pays frères et nous travaillerons ensemble pour le bénéfice mutuel des deux pays", a déclaré M. Taye.

Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a déclaré pour sa part que l'accord général signé aujourd'hui avec l'Éthiopie ouvrirait la voie à la coopération dans de nombreux secteurs, principalement dans l'économie et la consultation politique.

"Notre relation entre l'Ethiopie et l'Angola n'est pas seulement une question de diplomatie et de politique. Il s'agit aussi d'une question de personnes et nous ferons en sorte que l'accord entre les deux pays soit au service de nos populations.