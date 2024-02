Afrique du Nord: Hossam Hassan fait une promesse audacieuse à l'Égypte

Porté à la tête de l'équipe nationale d'Égypte, Hossam Hassan fait une promesse audacieuse à ses compatriotes.

L'ancien international égyptien a pris la place de Rui Vitoria, après l'échec de l'Égypte en huitièmes de finale à la CAN 2023. « Diriger l'Égypte est un immense honneur. C'est un rêve qui me hante depuis de nombreuses années et qui est enfin devenu réalité », a déclaré Hassan ce jeudi, lors de la conférence de presse qui a annoncé officiellement son contrat de deux ans avec l'Association égyptienne de football.

Dans cette nouvelle fonction, de l'homme de 57 ans sait très bien l'énormité de ce qu'on attend de lui. « En interagissant avec des légendes africaines et des officiels de diverses fédérations, j'ai été témoin de l'immense taille et du prestige de l'Égypte. Tous ceux que j'ai rencontrés avaient de l'admiration et de l'appréciation pour notre équipe nationale et sa riche histoire. Nous sommes vraiment une grande équipe sur le continent, et une grande les équipes doivent toujours s'efforcer de rester excellentes », a-t-il déclaré.

Hassan, qui a déjà entraîné la Jordanie, Zamalek, Masry et Ismaily, n'a pas hésité à faire une promesse à ses compatriotes. « Je promets aux Égyptiens et aux dirigeants politiques que je ferai tout mon possible pour bâtir une équipe nationale forte, redonner à l'Égypte la place qui lui revient et répondre aux aspirations des supporters », a-t-il promis.

Hassan reste le meilleur buteur égyptien de tous les temps avec 69 buts en 178 matchs. Son premier match sur le banc des Pharaons se tiendra aux Émirats arabes unis en mars 2024. Il conduira l'Égypte dans le tournoi amical contre la Croatie, la Nouvelle-Zélande et la Tunisie.