Afrique: L'Angola et la Namibie alignent leur stratégie de lutte contre le paludisme et le choléra

Namacunde (Angola) — Les secteurs de santé de la province de Cunene (Angola) et des régions d'Ohangwena et Omusati (Namibie) se réunissent depuis ce jeudi, dans la municipalité de Namacunde, pour définir des stratégies de prévention et de contrôle du paludisme et du choléra.

Il s'agit d'une réunion transfrontalière, d'une durée de deux jours, qui a réuni des experts de la santé, dans le but de convenir d'un plan d'activités qui permettra un meilleur contrôle du paludisme et d'éventuels cas de choléra, à la frontière commune.

Intervenant à l'ouverture, le chef du Département de Santé Publique et de Contrôle des Maladies Endémiques de Cunene, Belarmino Satyohamba, a déclaré que la réunion avait pour objectif d'échanger des expériences sur les actions de prévention des maladies à la frontière commune.

Il a expliqué que les régions susmentionnées font partie de l'accord avec la province de Cunene, pour la restructuration de la stratégie d'activité de l'Initiative Trans-Cunene pour le Contrôle du Paludisme (TKMI), signée en avril 2021.

Il a fait savoir que les interventions ont porté sur l'importance des mesures de prévention et d'éducation contre le paludisme et le choléra, ainsi que sur le diagnostic et le traitement corrects des cas, avec la participation des communautés.

%

Pour sa part, le responsable du programme de lutte contre le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies endémiques dans le nord de la Namibie, Libério Aipinge, a apprécié la réunion car des recommandations pour le renforcement de la surveillance épidémiologique seront formulées.

Il a indiqué que jusqu'à présent, la Namibie n'a enregistré aucun cas de choléra, mais qu'elle est en alerte et travaille avec des équipes pour renforcer les activités de sensibilisation afin d'éduquer les familles sur les mesures de prévention des maladies pendant la saison des pluies.

Il convient de rappeler que l'épidémie de choléra touche des pays comme la Zambie, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud.

En 2017, les ministères de la Santé de l'Angola et de la Namibie ont convenu de mettre à jour l'Initiative trans-Cunene de contrôle du paludisme (TKMI), dans le but de renforcer les actions transfrontalières pour contrôler le paludisme et d'autres maladies dans les provinces de Cunene, Cuando Cubango et Namibe ( Angola), et dans les régions de Kunene, Ohangwena et Omusati (Namibie).

La province de Cunene partage 460 kilomètres de frontière avec la République de Namibie, dont 340 kilomètres terrestres et 120 kilomètres fluviaux.