Angola: Le nouveau portail 'Angola Hoje' aide à la recherche du développement socio-économique

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication Sociale, Nuno Caldas, a estimé jeudi, à Luanda, que l'entrée en opération du nouveau portail "Angola Hoje", aidera dans la recherche du développement social, économique et culturel du pays.

Nuno Caldas, qui intervenait lors de la présentation du portail, a déclaré que celui-ci montrerait l'image d'un Angola moderne, en fournissant des informations détaillées sur le processus et les services qui aident les investisseurs étrangers à canaliser leurs investissements en Angola.

Cela comprend, a-t-il expliqué, des orientations sur les politiques d'investissement, les domaines d'investissement prioritaires, les incitations fiscales et la législation pertinente au climat d'investissement dans le pays.

Dans ce contexte, a-t-il souligné, le portail vise également à améliorer progressivement la perception du pays en tant que destination politiquement stable, socialement et culturellement pertinente, ainsi qu'économiquement importante pour accueillir les investissements étrangers.

Concernant la fonctionnalité, Nuno Caldas a affirmé que l'outil dispose d'une interface attrayante et facile à naviguer, et que dans les sections de profil et de ressources, vous trouverez les éléments sur l'Angola, Comment investir en Angola, Législation et politiques, Nouvelles et mises à jour, Événements et réseautage, contact et assistance.

En termes de fonctionnalités, pour servir un public mondial, le portail propose des versions en différentes langues, anglais, portugais, français, espagnol, avec la possibilité d'appliquer d'autres langues pertinentes pour la communauté des investisseurs.

Le portail facilite également le partage d'informations et l'interaction avec la communauté des investisseurs via des plateformes telles que LINKEDIN, FACEBOOK et TWITTER.

Dans le secteur du tourisme, le portail regroupe des images et des informations sur les attractions touristiques, le potentiel culturel et les projets innovants des jeunes Angolais.

Le portail simplifie également l'accès et la compression des procédures nécessaires au traitement des documents en Angola, depuis l'enregistrement des entreprises jusqu'à l'obtention des licences opérationnelles, dans un processus rapide et efficace pour les investisseurs.

"Angola Hoje" mettra également en lumière les projets à impact mis en oeuvre par l'Exécutif angolais, agissant comme un guide pratique pour les investisseurs.

Il cherchera également à contribuer de manière significative à la création d'une opinion positive et favorable parmi les citoyens angolais et étrangers, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.