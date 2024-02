Angola: Le vice-gouverneur veut de la transparence dans la gestion des affaires publiques

Saurimo (Angola) — Le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de Lunda-Sul, Mendes Gaspar, a recommandé jeudi aux gestionnaires publics de lutter pour une gestion transparente et rigoureuse des recettes publiques.

Le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture du séminaire sur « Les règles d'exécution du Budget général de l'État (OGE) pour 2024, a souligné que les gestionnaires publics doivent être alignés sur la question de la réforme des finances publiques et des meilleures pratiques pour la stabilité sociale et économique et la politique des Angolais.

Le séminaire vise à promouvoir l'interaction avec les utilisateurs du Système Intégré de Gestion Financière (SIGF) et du Système Intégré de Gestion des Actifs de l'État (SIGPE).

Le vice-gouverneur a demandé aux gestionnaires un plus grand engagement, dévouement et application des connaissances qui seront transmises, afin d'améliorer les procédures de gestion et de se doter des techniques et outils actuels dans l'exécution des recettes et dépenses publiques de l'État, pour prévenir d'éventuelles contraintes. avec les instances judiciaires.

Promu par la Délégation provinciale des Finances, le séminaire vise également à clarifier les nouvelles règles qui guident la perception de toutes les recettes de l'État, douanes, inventaire des biens publics, émoluments, entre autres, qui doivent être acheminés vers le Compte Unique du Trésor (CUT).

Le séminaire a réuni des gestionnaires publics, des magistrats judiciaires et des procureurs des quatre municipalités de la province, notamment Cacolo, Dala, Muconda et Saurimo.

Les participants ont abordé des sujets liés aux règles d'exécution de l'OGE 2024, à l'exécution du budget dans le Système intégré de gestion financière (SIGF), dans le Système intégré de gestion des actifs de l'État (SIGPE) et à la prestation de comptes des ressources spéciales allouées et de la part ordinaire du trésor.