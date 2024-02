Angola: L'inflation s'accélère de 1,66 point de pourcentage en janvier

Luanda — L'inflation en Angola, mesurée par l'Indice National des Prix à la Consommation (IPCN), a enregistré une variation de 2,49% entre décembre 2023 et janvier 2024, enregistrant une accélération de la variation actuelle de 1,66% sur un an (janvier 2023 à janvier 2024), a appris jeudi l'ANGOP.

Selon la Fiche d'Information Rapide (FIR) de l'Indice National des Prix à la Consommation (IPCN) de l'Institut National de la Statistique (INE), en comparant les variations mensuelles (décembre 2023 à janvier 2024), on constate une accélération de 0,07 %.

L'INE indique que les provinces qui ont enregistré la plus faible variation de prix étaient Moxico avec 1,47%, Lunda Norte avec 1,53% et Benguela avec 1,58%.

Les provinces qui ont enregistré la plus grande variation des prix ont été Luanda avec 3,40%, Huila avec 2,04% et Namibe avec 1,99%.

Variation par classes de dépenses & Variation d'une année sur l'autre

La classe « Santé » est celle qui a enregistré la plus forte hausse de prix, avec une variation de 3,15 %.

Dans ce segment, se distinguent également les augmentations de prix observées dans les catégories « Biens et services divers » avec 2,98%, « Alimentation et boissons non alcoolisées » avec 2,94% et « Vêtements et chaussures » avec 2,54%.

La variation annuelle s'élève à 21,99%, enregistrant une augmentation de 9,44 points de pourcentage par rapport à celle observée à la même période de l'année précédente (janvier 2023).

En comparant la variation annuelle actuelle avec celle enregistrée le mois précédent, on constate une accélération de 1,98 point de pourcentage.

La classe « Alimentation et boissons non alcoolisées », contribution par dépense, a été celle qui a le plus contribué à l'augmentation du niveau général des prix avec 1,74 points de pourcentage au cours du mois de janvier, suivie par les classes « Biens et services divers » avec 0,21, « Santé » avec 0,13 points de pourcentage, « Vêtements et chaussures » avec 0,1% et les classes restantes avaient des contributions inférieures à 0,10%.