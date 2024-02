Afrique: Classement FIFA - Madagascar stagne au 109e rang mondial

Figé. Avec aucun match officiel disputé depuis décembre, Madagascar reste au 109e rang mondial dans le nouveau classement Fifa actualisé hier. La Grande ile a perdu une place lors de la dernière publication du 21 décembre. Deux pays du groupe de Madagascar aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont progressé.

Le Mali, huitième de finaliste de la récente Can, éliminé par le pays hôte en Côte d'Ivoire, a grimpé de quatre marches et se trouve à la 47e place. La République Centrafricaine gagne, quant à elle, deux places et occupe le 129e rang.

Le Ghana, éliminé en phase de groupe de la Can, a, pour sa part, perdu six places et dégringole à la 67e place. Les Comores chutent également de deux marches (121e). Et le Tchad garde son classement de 181e mondial.

Dans le top 5 africain, le Maroc conserve la position de leader et se hisse au 12e (+1) rang mondial, talonné par le Sénégal, 17e (+3). Finaliste de la Can, le Nigeria a fait un grand bond de quatorze marches (28e), devant l'Égypte (27e) et la Tunisie (41e).