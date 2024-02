Afrique: Clôture de la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA

<strong>Addis Ababa — La 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui s'est tenue à Addis-Abeba du 14 au 15 février 2024, s'est achevée.

Les ministres des affaires étrangères des pays africains ont tenu leur 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba au cours des deux derniers jours.

La réunion s'est tenue sous le thème de l'UA de cette année : Éduquer une Afrique digne du 21e siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique", a permis de discuter des progrès, des défis et des perspectives du développement de l'Afrique ainsi que de la paix et de la sécurité sur le continent.

Au cours de leurs délibérations nocturnes, les ministres des affaires étrangères ont évalué les rapports de performance des institutions et organisations de l'Union africaine, des comités et sous-comités relevant du conseil, ainsi que la mise en oeuvre décennale de l'Agenda 2063.

Le conseil exécutif s'est également penché sur l'ordre du jour examiné par le 47e comité des représentants permanents de l'Union africaine.

La paix et la sécurité, le commerce et la connectivité, les réformes institutionnelles, l'éducation, l'agriculture et le changement climatique, les droits de l'homme, le genre et l'autonomisation des jeunes ainsi que la sélection des institutions et des organisations figurent parmi les principaux points à l'ordre du jour de la réunion.

Le Conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour du 37ème Sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 17 et 18 février 2024 à l'issue de la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif.

Les ministres des affaires étrangères des pays africains, les diplomates et les dirigeants des institutions de l'Union africaine ont participé à la réunion.

Dans le cadre du Sommet de l'UA, divers événements auront lieu aujourd'hui, notamment des déclarations des institutions et organisations de l'Union africaine.

Les dirigeants des États membres de l'UA et les chefs des organisations internationales arrivent à Addis-Abeba pour le sommet qui s'ouvrira samedi.

En 2024, l'Union africaine devrait accorder une attention particulière à l'éducation et à la formation, le thème de l'année étant "Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour améliorer l'accès à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique".

Le sommet se penchera également sur la manière dont le continent peut maintenir l'élan en abordant les questions de paix et de sécurité, d'intégration régionale et de développement.