Sénégal: Ziguinchor - Le jeune Landing Camara inhumé dans la douleur

Décédé le samedi 10 février dans des violentes manifestations ayant éclaté dans la soirée, le jeune Landing Camara, élève au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor a été inhumé dans la douleur en présence d'une foule immense. Il repose désormais au cimetière de Kénia.

ZIGUINCHOR- Au milieu d'une grande ruelle du quartier Grand-Dakar, la dépouille de Landing Camara drapée des couleurs nationales : le drapeau, symbole de la culture du vivre ensemble et de l'appartenance à la même Nation. Élèves, amis du défunt, parents proches etc.

Tous, ont convergé hier, matin, vers la maison mortuaire pour prendre part à la prière avant d'accompagner le jeune Landing Camara dit Diédhiou jusqu'à sa dernière demeure. Sur place, une immense tristesse se lisait sur les visages de l'immense foule massée autour du domicile du défunt.

Le jeune élève a été inhumé dans la douleur. Certains, la plupart, des élèves ne pouvaient contenir leurs larmes, même quand l'imam était en train de dire la prière. Des larmes pour dire adieu à leur camarade tombé à la fleur de l'âge lors des manifestations du week-end dernier.

Grièvement blessé au cours de ces heurts qui ont éclaté sur l'axe Grand-Dakar-Lyndiane, la victime a finalement succombé à ses blessures au centre hospitalier régional de Ziguinchor où il a été admis pour des soins intensifs. Landing Camara décédé dans des manifestations pour dire non au report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février est parti à jamais pour rejoindre les autres enfants de la République qui sont morts dans les mêmes conditions.

%

La région de Ziguinchor a payé un lourd tribut dans des manifestations entre les jeunes et les forces de l'ordre. Entre mars 2021 et février 2024, au moins 11 personnes ont été tuées dans ces heurts. Idrissa Goudiaby, Alexis Abdallah Diatta, Moustapha Badji, Mamadou Tall, Ousmane Badio, Sidiya Diatta, Souleymane Sano, Landing Camara... Tous, ne sont plus de ce monde. Ils ont péri dans des échauffourées laissant derrière, des proches orphelins et dans le désarroi total.

Avant les manifestations du lundi 31 juillet 2023, huit personnes avaient déjà trouvé la mort dans la région de Ziguinchor, en plus des deux décès enregistrés le même jour, tard dans la soirée. Toutes ces victimes recensées ont perdu la vie dans des conditions similaires. Et le samedi 10 février 2014, les échauffourées ont occasionné un autre mort et d'énormes dégâts matériels.

Les jeunes qui ont investi les rues de la commune pour protester contre le report de la Présidentielle ont incendié des édifices publics sur leur passage dont le bloc administratif du collège Boucotte-Sud. Ce même établissement scolaire avait été saccagé en 2023.

(Correspondant)