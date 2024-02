Afrique: Algérie/Congo - Des documents historiques de Pierre Savorgnan de Brazza remis au mémorial éponyme

Une délégation des parlementaires algériens membres du groupe Algérie-Congo, en séjour à Brazzaville, a remis le 14 février à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, les documents de l'ancien explorateur.

Haut lieu de mémoire qui valorise la culture congolaise et celle des autres civilisations étrangères, le mémorial Pierre-Savorgnan- de-Brazza vient de renforcer son fonds documentaire en recevant des parlementaires algériens des archives sur l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Ces documents conservés et remis à Bélinda Ayessa émanent de la direction des Archives nationales de la République algérienne démocratique et populaire.

En effet, Pierre Savorgnan de Brazza est une figure qui symbolise le patrimoine historique et culturel commun entre les peuples congolais et algériens. C'est dans ce même contexte que le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza formalise la relation d'amitié et de fraternité entre l'Algérie et le Congo, comme le dit si parfaitement l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Congo, Riache Azeddine.

Très fier de visiter ce mémorial, le président du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Congo, Beghdad Ben Amara, n'a pas caché ses sentiments. « Je suis fier d'être dans ce monument historique et culturel. Nous sommes heureux d'être reçus et avons passé des moments très chaleureux. Nous avons aussi reçu des explications très pertinentes de la directrice générale du mémorial. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza est très connu au sein du peuple algérien. Il était passé dans notre pays », a-t-il déclaré.

Notons que la coopération entre le Congo et l'Algérie est régie par l'accord général de coopération économique et technique signé le 8 juillet 1972, à Alger, et confortée par près de sept sessions de grandes commissions mixtes. EIle a connu la signature d'une multitude d'accords dans les domaines divers et variés.