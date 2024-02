Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Une école de tourisme et d'hôtellerie ouvre ses portes à Kintélé

"Vatel Brazzaville" a démarré officiellement ses activités le 15 février au grand hôtel de Kintélé, dans le département du Pool, en présence de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, des invités de marque et de nombreux étudiants.

« Vatel hôtel et tourism business school Brazzaville » est une école supérieure de tourisme et d'hôtellerie. Installée au grand hôtel de Kintélé, elle propose et dispense des formations spécialisées dans les domaines de management touristique et hôtelier. Elle forme dans les filières telles que la stratégie commerciale et marketing, la gestion des ressources humaines et financières, les méthodes d'analyse et de décision, les techniques managériales, la distribution de produits et services et sur l'art culinaire et oenologie.

L'école propose deux programmes aux étudiants : le cycle brevet de technicien supérieur et le cycle licence ainsi que celui de master. Les étudiants en dernière année de master peuvent se spécialiser dans cinq filières, parmi lesquelles le management du luxe, l'évent management, le management entrepreneurial et du tourisme expérientiel. « Pour cette première année test, nous voulons démarrer avec deux promotions et en ferons des projections en fonction de la tendance que nous observerons. Nous sommes d'ores et déjà persuadés que ces jeunes ont du talent et allons les former pour qu'ils soient facilement employables. Les inscriptions sont déjà en cours et l'accès à l'institut est ouvert aux bacheliers », a précisé la directrice des études de cette école, Vaneesha Joysuree.

« Voir la prestigieuse école Vatel s'installer au Congo est pour moi un motif de satisfaction parce que nous avons besoin de former les jeunes congolais dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. J'exprime ma satisfaction parce que Vatel est une grande école mondialement reconnue dans les deux domaines. Le ministère demande à tous les opérateurs qui œuvrent dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme à venir y former leur personnel », a invité la ministre Lydie Pongault.