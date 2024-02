Congo-Brazzaville: Justice - Me Severin Audrey Bikindou, nouveau bâtonnier du barreau de la ville océane

Le nouveau bâtonnier du barreau de Pointe-Noire a été élu, il y a quelques jours, au cours d'une assemblée générale élective dans la salle d'audience de la Cour d'appel.

Souhaitant un barreau de Pointe-Noire ancré dans son époque par la force du collectif, Me Severin Audrey Bikindou a obtenu 55 voix sur 116 suffrages exprimés, à l'issue du second tour de l'élection, devançant ainsi son concurrent, Me Guillaume Bakoueté, bâtonnier sortant. Il a été élu pour un mandat de deux ans et va désormais présider aux destinées du barreau de Pointe-Noire. Me Severin Audrey Bikindou veut redonner du sens à la profession d'avocat en oeuvrant pour un barreau uni dans la pluralité ouvert sur son époque. Pour tout dire, cette élection consacre tant son implication au sein de la profession d'avocat que la qualité de son programme et témoigne de la confiance de ses confrères.

En effet, le nouveau bâtonnier de Pointe-Noire a plusieurs idées en tête. Il compte recréer du lien entre les avocats et l'institution, développer leur envie d'engagement collectif et agir au plus près de leur réalité. Sourire aux lèvres, telle une marque de confiance mutuelle, Me Severin Audrey Bikindou a décliné ses ambitions: « Le cheval de bataille pour ma mandature, c'est surtout de doter le barreau de Pointe-Noire d'un siège administratif qui lui manque depuis 32 ans, poursuivre avec les activités de formation des avocats, continuer avec les activités de visibilité, être un véritable acteur pour accompagner les justiciables dans leur quête de justice. Pour cela, j'invite tout le monde à m'accompagner dans cette bataille pour que nous menons des activités communes dans l'intérêt supérieur de notre profession.»