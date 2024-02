Congo-Brazzaville: Musique - L'album 'Telema' de Kitio Ngo bientôt sur le marché

Résident à Zurich en Suisse depuis 2017 après son mariage avec une Suissesse, l'artiste congolais Batola Mbadi, alias Kitio Ngo, est depuis un mois au Congo pour des tournages de vidéos de son projet "Telema."

Le premier album de Kitio Ngo remonte à 2017. Il s'agit de « Kongo root », sorti deux ans après la création de son groupe Kitio et les kongomen. Après, il a animé des scènes en Suisse. Artiste compositeur, chanteur, guitariste, Kitio Ngo fait de la rumba, la musique afro, latine et du reggae.

Sa carrière musicale commence en 1997. Lui et ses trois frères créent le groupe FB Star qui représente le Congo aux Jeux de la Francophonie, à Nice, en France, en 2013.

Dans « Telema », Kitio Ngo utilise sa guitare et sa voix pour que le rythme et l'harmonie aient au plus haut point le pouvoir de pénétrer dans l'âme et de la toucher fortement, apportant avec eux la grâce. Tout en éduquant et enthousiasmant, il se présente comme une invite à combattre les antivaleurs. Six titres composent cet album : "Blindé", "Bwé na bwé", "Johnny fatigué", "Kuluna", "Lindanda", "Telema".

En séjour de travail à Brazzaville, Kitio Ngo a livré un concert le 11 février à « L'espace de la rue » à Bifouiti, Makélékélé, prélude à la célébration de la fête de Saint-Valentin. Un véritable « soir des rois » où « la musique était l'aliment de l'amour », plutôt une représentation de l'oeuvre de Shakespeare : "Le soir des rois".