Ile Maurice: Revenus de Rs 7,4 Mds et profits de Rs 1,1 Md pour NMH

Au terme des six premiers mois de l'année financière 2024 (du 1er juillet au 31 décembre 2023), le groupe New Mauritius Hotels (NMH) a dégagé un chiffre d'affaires de Rs 7,4 milliards, en hausse de 6 % par rapport à la période correspondante l'année dernière. La même tendance a été observée pour l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) atteignant Rs 2,4 milliards alors que les profits après-taxe se sont élevés à Rs 1,1 milliard, légèrement en deçà de la période correspondante en 2023, en raison de la non-disponibilité de 20 % des chambres à la vente au cours du premier trimestre.

«NMH réalise des résultats solides au premier semestre. Le chiffre d'affaires en croissance et l'EBITDA supérieur aux prévisions en témoignent. Nous sommes optimistes pour le second semestre et sommes confiants d'enregistrer de bons résultats, même si nos activités au Maroc subissent les effets du conflit dans la région», a déclaré Stéphane Poupinel de Valencé, Chief Executive Officer de NMH. Et d'ajouter que l'objectif pour les prochains mois est «d'aller encore plus loin au niveau de l'expérience clients, et de poursuivre la mise en oeuvre de nombreux projets pour l'épanouissement et le bien-être de nos équipes, en lien avec notre marque employeur».

À Maurice, les hôtels du groupe ont enregistré au premier semestre une progression du nombre de clients et une amélioration significative du mix d'occupation par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, les opérations mauriciennes affichent un chiffre d'affaires de Rs 5,9 milliards, en hausse de 8 %, et un EBITDA de Rs 1,9 milliard. Au Maroc, à la suite du tremblement de terre de septembre dernier, l'équipe de direction à Marrakech a obtenu une compensation d'un montant de Rs 175 millions de l'assurance concernant les dommages matériels et le manque à gagner, contre lesquels un «impairment» de Rs 62 millions a été appliqué. L'établissement hôtelier continue néanmoins, selon la direction du groupe, à faire face à des défis liés à la situation au Moyen-Orient. Sur le semestre, les opérations hôtelières au Maroc ont enregistré un chiffre d'affaires de Rs 473 millions, en baisse de 8 % comparativement à l'année dernière. L'EBITDA se chiffre à Rs 115 millions, incluant la compensation de l'assurance.

Et quid des perspectives du groupe, dont l'enseigne commerciale est Beachcomber, pour les prochains mois ? À Maurice, pour la période s'étendant jusqu'à juin 2024, les hôtels affichent une tendance positive au niveau des réservations. En revanche, les opérations marocaines continuent d'être impactées par le conflit au Moyen-Orient. Au niveau des coûts, la hausse du salaire minimum ainsi que l'ajustement au coût de la vie auront des effets significatifs sur les charges de personnel et entraîneront de nouvelles pressions inflationnistes. Le groupe restera concentré sur la maîtrise des coûts tout en optimisant l'expérience artisans et l'expérience clients. En conséquence, NMH est confiant d'atteindre un EBITDA supérieur à Rs 4 milliards pour l'année financière se terminant au 30 juin 2024.