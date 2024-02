Ile Maurice: Des voyagistes embarqués dans une péripétie mauricienne pour mieux guider leurs clients

La 8e édition de Beachcomber Aventure, éductour intense et sportif dédié au marché français, s'est déroulée du 5 au 8 février au Victoria Beachcomber Resort & Spa. Douze meilleurs agents de voyages ayant remporté un défi de ventes organisé par le groupe Beachcomber entre septembre et décembre 2023, ont passé quatre jours à explorer l'île de manière aventureuse. Les participants étaient divisés en deux équipes - rouge et jaune - avec comme capitaines Frédéric et Tania, gagnant et finaliste de Koh Lanta 2023. L'évènement s'est terminé par un vote mercredi pour désigner le gagnant au cours d'un dîner de gala réunissant les participants et la direction du groupe Beachcomber.

C'est Mélanie Chazeaud de l'équipe jaune qui a remporté la Beachcomber Aventure 2024. Bien qu'elle dise avoir donné le meilleur d'elle-même, elle ne s'attendait pas à gagner. «Cela a été une surprise du début à la fin. J'ai remporté la première épreuve, ce qui était déjà incroyable. Ensuite, tout s'est enchaîné en équipe. C'est une expérience inoubliable, à la fois difficile et transcendante. À chaque épreuve, nous ressentions une grosse appréhension, mais après l'équipe prenait le dessus. Et l'adrénaline... c'est incroyable. Cette épreuve m'a aidée à être plus confiante et à me dépasser dans ma vie quotidienne.» Les épreuves de la compétition consistaient en courses de kayak, tir à l'arc, pêche à la langouste, soirée de bivouac dans un champ de canne à sucre, parcours à travers des bambous ; dégustations inhabituelles comme des yeux de thon, larves de guêpe et concombres de mer ; bains de boue et celle mythique des poteaux.

(Mélanie Chazeaud de l'équipe jaune remporte le trophée 2024.)

Le célèbre animateur de Koh Lanta sur TF1 et de cette aventure, Denis Brogniart, raconte. «Il y avait une très belle homogénéité entre les gens de la même catégorie d'âge, avec la même envie de se dépasser et de partager un moment unique. Ce sont des épreuves mythiques de Koh Lanta : plonger dans la boue pour remplir le plus vite possible un seau, aller sous l'eau pour chercher des pièces de puzzle, résoudre une énigme. Ça te sort de ta zone de confort et te met un peu en danger par rapport à toi même et aux autres dans l'équipe, parce que tu as envie de bien faire (...) C'est un accélérateur de rencontres. Ils ne se connaissent que depuis trois à quatre jours mais ils ont tissé des liens.»

Même s'ils sont des vendeurs réguliers des hôtels Beachcomber, les agents sont impressionnés par les infrastructures, l'énergie et les compétences du personnel de l'hôtel, ajoute Denis Brogniart. Cela renforce leur conviction sur la qualité de l'accueil des vacanciers. Habituellement, ils accueillent les clients dans leur agence, mais cette foisci, c'est l'agent de voyages qui est le client et teste la satisfaction du produit qu'il vend. D'ailleurs, en ce qui concerne son travail en tant que voyagiste, Mélanie Chazeaud témoigne que le soutien et l'accompagnement reçus de Beachcomber résument tout. Rémi Sabarros, directeur de Beachcomber Hotels Paris, soutient que c'est un évènement majeur auprès des agences de voyages. «Rien de tel que de visiter une destination pour acquérir une connaissance réelle et ainsi conseiller au mieux les voyageurs. Les agences de voyages constituent les contacts ultimes avec nos clients et sont essentielles pour maintenir la destination mauricienne aux premiers rangs des départs en vacances des Français», explique t-il. La prochaine édition, Beachcomber Aventure 2025, se tiendra au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa.