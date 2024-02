Afrique: Deux accords conclus entre le Maroc et le Bénin pour le renforcement de la coopération halieutique et agricole

Cotonou — Deux accords ont été signés, jeudi à Cotonou, entre le Maroc et le Bénin pour renforcer la coopération halieutique et agricole entre les deux pays.

Paraphé par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki et son homologue béninois, Gaston Cossi Dossouhoui, le premier accord s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération dans divers domaines liés à la pêche.

Il englobe la formation, la recherche scientifique et technique, ainsi que la surveillance et le contrôle des activités halieutiques. Des programmes communs de formation et de perfectionnement seront établis, accompagnés d'échanges d'expériences et de stages.

Cette collaboration s'assigne pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques, ainsi que l'échange du savoir-faire dans la transformation, la commercialisation et la valorisation des produits de la mer.

De plus, une coopération administrative sera mise en place pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et assurer la sécurité en mer, tandis que des partenariats entre opérateurs économiques des deux pays seront encouragés.

Quant au second accord, il définit un cadre solide de collaboration entre le Maroc et le Bénin couvrant la formation professionnelle agricole, le développement de l'agro-alimentaire, la gestion optimale de l'eau pour les besoins agricoles, ainsi que la préservation durable des sols.

La mise en oeuvre de mesures sanitaires, phytosanitaires et zoo-sanitaires est également prioritaire, autant que la recherche et le développement agricole.

Les activités prévues comprennent des enquêtes, des séminaires, des ateliers, des expositions, des programmes d'apprentissage, des visites d'étude, ainsi que des échanges d'expertises et de technologies afin de favoriser une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique pour les deux pays.

Par ailleurs, un Forum Halieutique Maroc-Bénin, autour du thème "Priorités de la coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue" a été organisé.

Cette initiative témoigne d'une volonté forte de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin, en mettant en avant l'économie bleue en tant que levier stratégique pour une croissance et un développement socio-économique tant au niveau national que régional.

Co-présidé par MM. Sadiki et Cossi Dossouhoui, le Forum halieutique Maroc-Bénin offre un espace d'échange riche et fructueux entre les nombreux responsables du secteur halieutique et de l'économie bleue pour accélérer la coopération dans ces domaines stratégiques.

Des dialogues sur les ambitions partenariales, suivis d'échanges technico-scientifiques entre opérateurs et investisseurs marocains et béninois, portant sur la pêche, la valorisation, l'aquaculture et le secteur sanitaire, ont été ouverts afin de faciliter la mise en place de partenariats et de projet économico-halieutiques.