Afrique de l'Ouest: Rentrée littéraire du Mali - La 16e édition démarre le 24 février

Grand rendez-vous annuel africain, la 16e édition de la rentrée littéraire du Mali qui se tiendra du 20 au 24 février, à Bamako, mettra en lumière les auteurs africains tout en faisant la symbiose entre les grandes plumes et les jeunes écrivains prometteurs du continent.

L'édition qui se tiendra sur le thème « L'Afrique du vivre ensemble » rassemblera les écrivains, chercheurs, bibliothécaires, éditeurs, universitaires, responsables des maisons d'édition des cinq continents pour questionner, durant quatre jours, leurs imaginaires et leurs territoires afin de contribuer à la construction et à l'intégration de la filière du livre en Afrique, tout en apportant un éclairage fort sur la production éditoriale. Il ne s'agira pas seulement juste d'en parler, ce forum professionnel sera aussi un appel à l'action pour briser les frontières territoriales et linguistiques qui constituent des freins à la circulation des oeuvres et leurs auteurs, tout en mettant en place des ponts entre ces aires linguistiques et ces espaces territoriaux pour la circulation des livres et leurs auteurs pour un vivre ensemble apaisé et durable.

« L'époque, les faits nous défient. Vivre ensemble est plus difficile que jamais. La solidarité, l'écoute et la compréhension, la connaissance mutuelle la plus profonde et le désir d'avancer ensemble sont d'autant plus nécessaires. Le vivre ensemble, comme expression et comme concept, se doit être revisité, soigné et non abandonné. Cela demande une puissance et le pouvoir du courage et une bonne dose de lucidité. La rentrée littéraire est l'occasion pour les différents acteurs du livre de redonner une puissance et pouvoir aux mots abîmés, de nommer qui doit être, et mettre la réalité en débat », a expliqué le comité d'organisation sur le site officiel de l'événement

Cette manifestation créée en 2008 et organisée par le fonds des prix littéraires du Mali qui, au début, a adopté le rythme d'une biennale jusqu'en 2014, devenue annuelle en 2015, a pour objectif de promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public afin de favoriser les échanges entre les écrivains, éditeurs et lecteurs. L'idée est aussi de mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés du monde à partir de Bamako. Une occasion unique de découverte des jeunes talents littératures du continent et la célébration de la diversité. Aussi, ce grand rendez-vous qui fait la symbiose entre les grandes plumes et les jeunes écrivains prometteurs du continent est à la fois un espace de partage de l'imaginaire, de débats sur les enjeux de société et de renforcement des capacités des professionnels du livre.

Au programme de cette édition figurent, entre autres, des débats, des conférences, des tables rondes, des rencontres et ateliers, des expositions et dédicaces, la remise des prix littéraires qui permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines. Ces rencontres consacreront une place particulière à la réaction et à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux partout où ils sont. « Se reconnaître dans vos diversités, confronter nos regards sur notre avenir commun, accepter de chercher ensemble des solutions à nos conflits ou à nos malheurs, oser le doute et la contradiction, accepter même de penser contre soi, voilà un projet louable qu'émergent des idées nouvelles », a renchéri le comité d'organisation sur le site officiel de l'événement.