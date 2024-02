Maroc: Lancement de la 8ème édition du Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale

Rabat — Le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé, jeudi, le lancement de la 8ème édition du Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale, organisé chaque année à l'occasion du Salon International de l'Agriculture du Maroc (SIAM).

"Ce prix vise à récompenser l'excellence journalistique dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. Il a pour objectif de valoriser le travail des journalistes pour leur contribution et leur rôle crucial dans l'information et l'éclairage des citoyens sur les réalités, les nouveautés et les défis du secteur", indique le ministère dans un communiqué, précisant que les candidatures doivent être déposées au plus tard le lundi 25 mars 2024 à 12H00.

Le Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale cible les médias audiovisuels, écrits et électroniques. Il récompense les meilleurs articles et reportages audiovisuels publiés dans la période allant du 07 avril 2023 au 25 mars 2024, à travers un grand prix et un second prix attribués dans quatre catégories (Prix de la presse écrite, Prix de la presse électronique, Prix de la télévision et Prix de la radio).

Le Grand Prix sera décerné par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts lors de la 16ème édition du SIAM qui se tiendra du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, fait savoir le communiqué.

Et de conclure : "Pour plus d'informations sur les modalités de participation, rendez-vous sur le site web du ministère www.agriculture.gov.ma".