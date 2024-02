Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? - Il y a 80 ans, le Cfrad abritait la conférence de Brazzaville

Situé au coeur du centre-ville, le Centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) est lié à la conférence de Brazzaville organisé en 1944 par le général de Gaulle. Il a malheureusement subi un effondrement partiel en février 2018, suite à des pluies torrentielles.

La conférence tenue dans l'actuel Cfrad, bâtiment construit en 1904 et qui appartenait à l'ancien cercle civil et militaire français, avait été organisée durant la Seconde Guerre mondiale, du 30 janvier au 8 février 1944, par le Comité français de la libération nationale. Son objectif était de déterminer le rôle et l'avenir de l'Empire colonial français et de convenir des propositions politiques d'assimilation en faveur des colonies, faites par Félix Éboué.

A l'issue de cette conférence, l'abolition du code de l'indigénat a été décidée. Cette réunion qui a joué un rôle important dans la préparation de l'après-guerre et la réforme des structures coloniales a cependant été critiquée pour son refus d'envisager l'indépendance des colonies françaises.

Le Cfrad qui représente aujourd'hui l'un des patrimoines emblématiques et mémoriels du Congo s'est vu doter ce nom en 1969 par Maxime Ndebeka, directeur de la Culture et des Arts de 1968 à 1972 qui s'est emparé de ce bâtiment pour en faire un espace culturel. « Un temple du théâtre congolais parce que c'est là que nous avions découvert les grandes pièces que jouaient nos aînés, notamment Segolo Dia Mahoungou, Yelolo Marius et Pascal Nzonzi », a fait savoir Alphonse Mafoua, metteur en scène, acteur et sociétaire du Cfrad.

Le Cfrad a également contribué à la formation d'autres artistes talentueux dans divers domaines, à savoir la danse, le théâtre, la création et même dans le partage d'expérience et d'impression. On peut citer parmi ces artistes Guy Menga qui a contribué à la notoriété du théâtre congolais grâce à son travail laborieux de 1967 à 1968 avec « La marmite de Koka Mbala » et « L'Oracle » qui ont été jouées plusieurs fois dans la grande salle de ce temple.

En octobre dernier, un projet ambitieux a été lancé pour rénover le Cfrad. Ce projet, appelé « Projet Cfrad - Icc », est financé par l'ambassade de France et sera mis en oeuvre par Expertise France, en collaboration avec le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs du Congo. Le but est de faire du Cfrad un lieu de mémoire et de création contemporaine, tout en contribuant au développement des industries culturelles et créatives (Les jeunes auteurs, entrepreneurs culturels, chorégraphes, danseurs, comédiens, slameurs et autres), afin de promouvoir la diversification de l'économie locale et la préservation de l'identité culturelle du Congo.

Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la France et le Congo dans le domaine patrimonial et mémoriel, et vise à valoriser le rôle joué par Brazzaville et les Congolais dans la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale.