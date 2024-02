Afrique: Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, est engagé de manière 'agissante et solidaire' dans l'intégration régionale (Président du Parlatino)

Rabat — Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est engagé de manière "agissante et solidaire" dans l'intégration régionale, a souligné, jeudi à Rabat, le président du Parlement Latino-Américain et Caribéen (Parlatino), Rolando Miguel González.

Dans un discours prononcé à l'ouverture de la "Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud", organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. González a relevé que la "contribution importante" du Royaume dépasse le cadre régional, notant que le Maroc, en tant que "membre actif" au sein du Parlatino et non pas un "simple membre observateur", a apporté une contribution "précieuse" à l'élan fondateur du Parlement Latino-Américain et Caribéen et du Forum parlementaire afro-latino-américain.

M. González a également mis en avant le rôle de la Bibliothèque Mohammed VI dans l'enceinte du Parlatino comme un trait d'union entre l'Amérique latine et le Maroc, ajoutant que cet espace "reflète la richesse et la diversité du patrimoine culturel marocain et représente un pont de rapprochement entre les peuples d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, et un pont vers un avenir prometteur pour notre coopération".

Il a également salué le rôle "important et efficace" joué par la Chambre des conseillers du Maroc dans le renforcement des relations entre l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique et le monde arabe, se disant convaincu que cette conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud "renforcera les partenariats stratégiques et l'intégration, en posant les bases du développement de nos deux régions".

Et de souligner que la coopération Sud-Sud, bien que nécessaire, "ne remplace pas la coopération Nord-Sud, mais la complète, et ne doit pas non plus servir de prétexte aux pays développés pour se décharger de leur responsabilité historique, politique et morale dans le développement de nos peuples".

Le président du Parlatino a exhorté à cette occasion les parlementaires d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes à saisir les opportunités offertes par la coopération Sud-Sud et à les défendre de manière à assurer la prospérité des peuples du Sud en général, soulignant la "contribution précieuse" de la coopération Sud-Sud dans le cadre général de la coopération multilatérale et dans la lutte contre les défis des pays du Sud.

La Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud réunit plus de 260 participants de 40 pays, dont 30 présidents de parlements nationaux et d'unions parlementaires régionales et continentales d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Cet événement aborde "le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun".

Organisée en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe et le Forum du Dialogue Sud-Sud, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le lancement d'initiatives de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.