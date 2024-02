Afrique de l'Ouest: BRVM - La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 15 février 2024

La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI) se trouve à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 15 février 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de ce titre est en effet passé de 4 250 FCFA la veille à 4 500 FCFA ce 15 février 2024, soit une progression de 5,88% en valeur relative et 250 FCFA en valeur absolue. En dehors de SODECI, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,08% à 1 345 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (plus 4,92% à 3 200 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 2,00% à 6 120 FCFA) ET Sonatel Sénégal (plus 1,18% à 17 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 1 190 FCFA), Total Sénégal (moins 5,46% à 2 250 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,11% à 780 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,08% à 2 200 FCFA) et compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 1 600 FCFA).

La valeur des transactions s'est de nouveau rehaussée à 1,366 milliard de FCFA contre 455,370 millions de FCFA le mercredi 14 février 2024.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 7,283 milliards de FCFA, avec une réalisation qui se situe à 7,789,137 milliards de FCFA contre 7 781,854 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est en baisse de 386 millions de FCFA, passant de 10 315,709 milliards de FCFA le mercredi 14 février 2024 à 10 315,323 milliards de FCFA ce jeudi 15 février 2024.

L'indice Composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une légère progression de 0,09% à 208,37 points contre 208,27 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il est dans la même dynamique en gagnant 0,07% à 105,05 points contre 104,49 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,58% à 98,38 points contre 98,06 points la veille.