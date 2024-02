Congo-Brazzaville: Musique - 100% Setho et Impression des As en concert

Pour le rendez-vous musical dédié aux amoureux de la Saint Valentin, qui se tiendra le 17 février au village Vendôme, 100% Setho, par son talent, son omniprésence scénique, la richesse thématique de ses chansons et son professionnalisme, va conquérir les coeurs des amoureux et fans férus de belles sonorités de la scène congolaise.

100% Setho promet de livrer un show à la hauteur de son savoir-faire, un concert hors norme qui restera à jamais gravé dans la mémoire des amoureux. Il l'abordera avec maestria et professionnalisme devant un public dont il imagine déjà enflammé, où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle "vitaminé" qui prendra des heures. En effet, depuis plusieurs années, 100% Setho continue de marquer les esprits des mélomanes, son succès n'ayant jamais baissé. Il a toujours gardé la même énergie, le même enthousiasme et l'envie de faire de chacun de ses concerts un moment unique de la vie.

L'artiste aime manifestement la scène et dégage une belle énergie et, pendant ce concert du village Vendôme, il donnera, de par son charisme, son professionnalisme et son énergie débordante, un aperçu de son talent. L'occasion idéale pour le public qui sera présent de découvrir ses principaux titres à succès parmi lesquels " Elounke", " Boma relation", " Mobali ya bololo", " Le maître de game"; des chansons très introspectives évoquant de multiples sujets. Une belle carte de visite qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et opérateurs culturels vont désormais compter. Car 100% Setho, c'est d'abord une voix puissante, fervente et généreuse, qui a le grain idéal pour aborder un répertoire pleinement teinté de ndombolo et la rumba congolaise.

Lors de ce concert, l'artiste sera accompagné de son groupe Impression des As, qui a des shows mémorables à son actif. Ses musiciens, qui sont de vrais maîtres de la musique congolaise, ont des atouts pour émerveiller les foules. 100% Setho a gagné en maturité au fil des années, en tissant ainsi un véritable lien avec le public congolais. Pour le bonheur de ce public, l'artiste interprétera ses plus belles chansons aux sons accrocheurs, clou d'un show généreux à la bonne humeur communicative.