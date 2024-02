Afrique: Appel à adopter une approche Sud-Sud collective fondée sur les partenariats stratégiques, l'intégration et le développement (Intervenants )

Rabat — Le besoin d'adopter une approche collective fondée sur le renforcement des partenariats stratégiques, la réalisation de l'intégration et du développement commun entre les pays du Sud a été mis en avant, jeudi à Rabat, par les présidents des délégations des parlements nationaux et des unions parlementaires arabes, africaines et latino-américaines.

Intervenant lors d'un panel organisé dans le cadre de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, autour du thème "Réaliser la transformation économique, l'intégration régionale et le développement commun : L'importance des politiques associées au renforcement des partenariats stratégiques, à la promotion de l'investissement, de la technologie et des infrastructures ainsi qu'au renforcement de la compétitivité", ces parlementaires ont souligné le grand potentiel de coopération entre les pays du Sud, eu égard aux capacités des pays d'Afrique, du monde Arabe et d'Amérique latine, en matière de partagée, d'investissements rentables et d'échanges commerciaux, culturels et technologiques.

Ils ont, à cet égard, relevé que cette approche collective devrait valoriser les efforts nationaux dans un cadre participatif régional ou sous régional, appelant à une coopération offrant des perspectives et des avantages mutuels prometteurs et facilitant l'échange de connaissances entre ces pays d'une manière qui contribue au développement des capacités à l'innovation.

Cette coopération devrait, selon ces intervenants, reposer sur l'échange des connaissances et le renforcement des capacités, afin d'améliorer la compréhension des mécanismes appropriés face aux défis communs des pays du Sud, dans les secteurs de l'agriculture, la science, la technologie, l'innovation et les affaires.

Elle devrait également porter sur la promotion des partenariats économiques afin de renforcer les marchés régionaux et soutenir simultanément le développement de partenariats dans le monde, afin de renforcer la résilience économique et l'autonomie des pays du Sud.

Les chantiers de l'éducation et du développement des compétences ont également été présentés comme facteurs clés pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), à travers la promotion des initiatives éducatives et l'échange des meilleures pratiques en matière de développement des compétences, afin de préparer les générations futures à relever les défis tout en garantissant l'intégration sociale et le progrès.

Les intervenants ont également souligné la nécessité de poursuivre l'intégration commerciale des pays du Sud, désignant cette piste comme une occasion historique de réaliser le plein potentiel économique en supprimant les barrières commerciales et en améliorant l'environnement commercial de ces zones géographiques.

Les parlementaires ont, à cet effet, recommandé l'accélération de la diversification économique pour maximiser les avantages mutuels de la coopération Sud-Sud et offrir des incitations qui favorisent les investissements dans les pays du Sud, y compris dans les infrastructures d'énergie verte, l'efficacité énergétique et les pratiques agricoles durables.

Ils ont appelé à élargir la coopération avec plusieurs pays du monde, eu égard à la flexibilité, à l'ouverture et la durabilité qui peuvent marquer la coopération économique et les partenariats stratégiques au sein d'une économie aux multiples facettes, afin de surmonter les nombreux obstacles et défis économiques.

Les intervenants ont également souligné la nécessité d'initier des stratégies et des projets ambitieux pour une économie orientée vers l'avenir, et d'élaborer des lois et des politiques pour un environnement d'investissement sain.'

Les parlementaires ont, en outre, salué le rôle important joué par les parlements nationaux et les organisations parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion et le renforcement des partenariats stratégiques dans les domaines économiques, social et humanitaire, dans l'objectif de parvenir à un développement et à une intégration commune et d'établir les bases de coopération, de solidarité, de paix, de stabilité et de prospérité.

Les travaux de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se sont ouverts, jeudi à Rabat, sous le thème: "le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun".

Cette rencontre, organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA), s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans le lancement de toute initiative de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération Sud-Sud.