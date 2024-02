Afrique du Nord: L'Algérie est 'un modèle' en matière de sacrifices pour la liberté et la souveraineté

BOUIRA — L'Algérie est "un modèle" en matière de sacrifices consentis durant la période coloniale pour recouvrer la liberté et la souveraineté de son peuple, a estimé jeudi à Bouira, le chercheur en histoire, Mohamed Lahcen Zeghidi.

S'exprimant lors d'une rencontre organisée au lycée Mohamed Seddik Ben Yahia de la ville de Bouira, M. Zeghidi a évoqué les souffrances endurées par le peuple algérien qui, a-t-il dit, "n'a jamais cessé un jour de combattre le colonialisme français tout au long de la période allant de 1830 jusqu'à 1962".

L'intervenant est revenu aussi sur les massacres, ainsi que les génocides et les destructions commis par l'armée coloniale française durant toute cette période.

"Plus de 45.000 Algériens et Algériennes sont tombés en martyrs lors des massacres du 8 mai 1945", à Guelma, Sétif et Kherrata, a rappelé M. Zghidi lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ancien moudjahid et wali de Bouira, Salah Laouir, ainsi que du député Smail Mira, qui est également fils du Chahid Abderrahmane Mira.

Avant de conclure, l'orateur, qui est coordonnateur de la Commission mixte algéro-française de l'Histoire et la Mémoire, s'est exprimé sur le rôle et la mission de cette commission, qui, a-t-il dit, "oeuvre pour restituer tous les droits historiques de l'Algérie".

Il a fait savoir, à ce propos, qu'il existe un nombre important de canons algériens détenus à ce jour par la France dans son musée militaire à Paris, sans parler, a-t-il dit, "d'autres objets et patrimoines pillés et des crânes ainsi que des ossements de nos combattants qui font partie de notre patrimoine, et de notre histoire révolutionnaire".