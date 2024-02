Afrique: Vers la création d'espaces commerciaux de distribution au service des producteurs des produits alimentaires

OUARGLA — Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a déclaré, jeudi à Ouargla, que son département prévoit la création d'espaces commerciaux de distribution au service des producteurs des produits alimentaires, à travers les différentes régions du pays.

Ce genre d'espaces commerciaux "permettra de réduire le nombre d'intervenants et d'intermédiaires qui sont à l'origine de la hausse des prix", a indiqué M. Zitouni, lors d'une rencontre tenue en marge de sa visite de travail dans la région,en présence des opérateurs économiques, représentants des entreprises économiques et unités de production activant dans la région.

Il a ajouté, dans ce cadre, que "le marché régional de gros des fruits et légumes, situé dans la commune d'Ain El-Beida (Ouargla), servira également de comptoir logistique et de distribution pour les producteurs des denrées alimentaires de large consommation".

M. Zitouni a, dans ce contexte, invité les responsables du Conseil du Renouveau Economique Algérien à accompagner, à ce titre, le secteur du commerce dans la région et d'oeuvrer à la localisation des entreprises au niveau de ce marché régional d'Ain El-Beida pour se lancer dans l'opération de distribution des denrées alimentaires.

Il a, à ce titre, soutenu que "l'approche participative à mettre au point avec les acteurs du secteur, s'articule sur l'échange des visions pour atteindre les objectifs escomptés en application de la nouvelle volonté politique adoptée par le gouvernement au volet économique".

Il s'agit, a expliqué le ministre, de préparer la jeune relève des exportateurs et producteurs capables, à conquérir les marchés mondiaux, ouvrir de nouveaux autres pour écouler les produits algériens, permettant de la sorte d'atteindre les objectifs du développement, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant accompagnement des opérateurs économiques en vue de soutenir l'investissement et accroitre le volume des exportations.

Le ministre du Commerce a affirmé, en réponse aux préoccupations soulevées par les opérateurs économiques, que "son secteur est prêt à fournir plus d'appui et de facilités dans le cadre de la coordination gouvernementale avec les secteurs concernés, à l'effet de booster l'investissement et renforcer les capacités de production".

M. Zitouni a visité, auparavant, le marché régional de gros régional des légumes et fruits de la commune d'Ain El-Beida, relevant de l'entreprise publique économique de réalisation et de gestion des marchés de gros "Magros".

Cet espace économique qui dispose de 48 locaux et carrés commerciaux accueille quotidiennement 111 tonnes de fruits et légumes, selon les explications fournies.

Outre l'inspection d'un espace commercial de produits alimentaires "Superette" au niveau de la cité "En-Nasr, Ouargla, le ministre s'est rendu à la zone d'activités, où il inspecté une laiterie, opérationnelle depuis le mois de mai 2017, une unité de conditionnement et d'emballage des dattes, s'étendant sur 1.800 m2 et offrant une capacité de traitement de 4.000 tonnes / an, avant d'inspecter le marché de gros des dattes de la commune de Ouargla.